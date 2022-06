Luko Jezerška na snemanju presenetila ljubezen njegovega življenja

Tekmovalci bodo nocoj pripravljali romantično večerjo za zelo lep in zaljubljen par. Luka Jezeršek vse do zadnjega ne bo vedel, da sta par on in njegova žena Aleksandra.

Pet tekmovalcev se bo za mesto na balkonu pomerilo v pripravi romantičnega trihodnega menija. Zaradi velike želje po uspehu se bodo zapleti stopnjevali vse do zadnje sekunde. A vsi ne bodo mogli postreči svojih jedi, posebna priložnost bo pripadla le trem, ki se bodo na prvem kuhanju najbolj izkazali.

Trojica, ki bo prepričala sodnike, bo šele takrat izvedela, za koga bo pravzaprav kuhala. Najprej bodo izvedeli, da na romantično večerjo prihaja en zelo lep in zaljubljen par. Bine Volčič bo razkril: "Mož je že tukaj, ona pa se nam bo pridružila prav zdaj." In to bo nihče drug kot žena Luke Jezerška, Aleksandra Jezeršek.

Luka ne bo skrival presenečenja, ko bo zagledal ljubezen svojega življenja in mamo svojih treh otrok. Luka: "Jaz nič ne vem o tem."

Prav zaljubljenca bosta na koncu izbrala jed, ki ju bo najbolj navdušila, s tem pa bo enega izmed tekmovalcev poslala na balkon in med najboljšo četverico sezone.