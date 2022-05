Luki Jezeršku se bo uresničila velika želja

V nocojšnji 15. oddaji osme sezone MasterChefa Slovenija se bodo tekmovalci soočili z malce drugačnim izzivom. Svoje jedi bodo morali združiti z izbranimi vini, kar je bila velika želja sodnika Luke Jezerška , ki je somelje druge stopnje. Tekmovalcem bo med degustacijo vin predstavil nekaj osnovnih detajlov o kulturi pitja vina in pokazal, kako lahko ob pravi kombinaciji zasijeta hrana in vino in kako lahko z napačno kombinacijo oboje pokvarimo.

Tekmovalci bodo morali, razdeljeni v tri skupine, pripraviti po eno jed in jo združiti z izbrano vrsto vina. Zavezništva med nekaterimi se bodo začela ohlajati in med kuhanjem ne bo šlo vse po načrtih, prav nasprotno. Maša bo za članico svoje skupine izbrala Zalo in se jezila na Luko. Maša: “To ni bila taktika, to je bil v bistvu naš dogovor.” Tudi Petra se bo jezila na Luko, ko ji bo ta narekoval, kako naj nareže zelenjavo. Petra: “Por pa ja znam narezati, saj smo ja med top 10.”