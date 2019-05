Maj drzno odslovil Bineta Volčiča

Sedem tekmovalcev je po včerajšnjem kuhanju v parih ostalo pod balkonom, to so Bojan Bešter, Klemen Orter, Klemen Lampič, Sanja Sirk, Špela Golob, Jadranka Baraga in Maj Janežič. Sodniki so zanje pripravili individualni test, ki bi moral biti pravi mačji kašelj, a izkazalo se bo, da je vse prej kot to. V kuhinji bo zavladal kaos, tekmovalcem bodo popuščali živci.