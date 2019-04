Maj je z misije nemogoče prišel kot zmagovalec

Sedma oddaja MasterChefa Slovenija je razkrila velikega konkurenta med tekmovalci. Potem ko se Maju Janežiču pri kuhanju ni želel pridružiti prav nihče, mu je uspela misija nemogoče in se je povzpel na balkon, povrh vsega pa presenetil z neverjetniami kulinaričnimi domislicami.

Sodniki so tekmovalcem zaželeli dobrodošlico na novem izzivu skupin. Vodje so postali Klemen Lampič, Maj Janežič in Jadranka Baraga, a tokrat niso sami izbirali svojih članov, pač pa so jih morali z nagovororm prepričati, naj se jim pridružijo. Klemen je bil kratek in jedrnat, Andrej Težak - Tešky ga je izzval z vprašanjem, ali bi se bil pripravljen žrtvovati za svojo skupino, a ni dobil odgovora, ki ga je želel slišati. Maj je bil še bolj kratek: "Jaz ne bom preveč obljubljal, ampak ciljam pa na zmago." Andrej je imel isto vprašanje in Maj je odgovoril pritrdilno. Anžetu je še povedal, da zna pokazati odločnost in povzdigniti glas. Jadranka je tekmovalce nagovorila z besedami, da bo poskusila narediti vse, da njena skupina pride na balkon, poleg tega se je pripravljena žrtvovati za skupino. Na vprašanje, kako stroga je lahko, je povedala: "Upam, da ne boste imeli te priložnosti."

Maj med nagovorom FOTO: POP TV

Tekmovalci so se nato morali odločiti. Nihče se ni hotel pridružiti Maju, zato je ostal sam proti vsem. Bine Volčič je opozoril na manj negativno plat njegove situacije: "Če ti to zdaj izpelješ in če prideš sam na balkon, pomeni, da si resna, resna konkurenca čisto vsem." Jadranki se je pridružilo največ, kar osem tekmovalcev. Tomaž, Špela, Nastja, Klemen Orter, Sanja, Mateja, Andrej in Lučka. Jadranka je bila ganjena in ni dvomila v svojo zmago. Klemnu Lampiču sta se tako pridružila Anže in Bojan. Maj je ocenil, da je trojica v prednosti pred ogromno Jadrankino skupino, a tudi sam se ni bal izziva.

Prikupno ganjena Jadranka FOTO: POP TV

Sodniki so od vsakega vodje v 70-ih minutah pričakovali glavno jed, katere sestavina je bila ajda, in veliko mero kreativnosti. Klemnova skupina se je zapodila v trgovino, Jadranka pa je pred tem imela bojni posvet in pripravila dva načrta. Maj je bil, kot je ugotavljala Špela, "hladen kot špricer", a je Binetu priznal, da nima lahke naloge. Maj: "V nobeno dirko ne smeš iti z idejo, da boš izgubil." V Jadrankini skupini je na začetku res vladala velika zmeda, a so kmalu začele padati pohvale na račun njenega vodenja s strani članov skupine, Luka pa je bil navdušen nad številnimi idejami.

Klemen je menil, da je kljub številčni Jadrankini skupini v prednosti. FOTO: POP TV

Karim Merdjadi je nato naznanil, da od njih pričakujejo tudi sladico z ajdo. Maj je kljub temu ostal miren, je pa izziv od njega zahteval večjo mero koncentracije. Nato pa so se karte malce premešale. Jadranka je morala izbrati dva člana svoje skupine, ki ju ni potrebovala. Odločila se je za Andreja in Matejo, ki sta se pridružila Maju, temu pa je pomoč prišla še kako prav. Kasneje je pohvalil svoja pomočnika, cenil je predvsem to, da sta delala tudi s sestavinami živalskega izvora.

Mnenje o Maju se je začelo spreminjati ... FOTO: POP TV

Klemen Lampič je nato razočaral Karima, ker je hotel pri predjedi in glavni jedi postreči pečenico. V zadnjem hipu je spremenil načrt, kar je iz Bojana iztisnilo vse sokove, a je bil odločen, da bo nalogo izpeljal do konca. Bine Volčič pa je ugotavljal, da gredo tekmovalci čez svoje okvirje in je bil ponosen nanje. Luka Jezeršek in Karim Merdjadi sta lahko le pritrdila: "Upravičeno."

Ponosen na tekmovalce FOTO: POP TV

Maj kljub soliranju ni zaostajal pri sestavljanju krožnikov in je presenetil s številnimi, domiselnimi komponentami. Tudi vsi ostali si so bili zadovoljni s svojim delom in jedmi, ki so jih morali prinesti pred sodnike. A je Karim jedi Klemnove skupine primerjal z mrtvaškim vozom, pričakoval je več veselja na krožnikih. Sodnikom je bila všeč sladica, ki jo je pripravil Anže, in pa odlično Bojanovo zelje, žal pa niso dobro izkoristili ajdove kaše.

Razočarani obrazi FOTO: POP TV

Člani Jadrankinine skupine so se morali odločiti, katere jedi bodo prinesli pred sodnike. Luka je pohvalil njeno vodenje, sama pa je povedala, da je polovica polpeta, ki ga je pripravila Mateja ponazarjala izgubo dveh članov. Jadranka: "Jaz sem se odločila za to, kot gesto, da nismo pozabili na njiju." Luka ga je tudi pohvalil, saj je bil okusen in sočen. Surova sredica pri mesni roladi je bila velik minus, so pa pozitivno presenetili s sladico. Karim je želel poizkusiti še drugo predjed, nakar je ocenil, da bi z njo veliko bolj navdušili.

Vesela Špela FOTO: POP TV

Majeve jedi so bile na okušanju zadnje. Bine je pohvalil njegovo kreativnost in drznost, a dobro roko pri izbiri sestavin. Bine: "Take pogumne poteze se jaz vedno razveselim." Luka: "Prvo bom rekel, da sem vesel, da si prišel v peto sezono MasterChefa." Karim: "Kako si dal to skupaj, je neverjetno … Bravo." Maj si je prislužil aplavz sotekmovalcev, bil je hvaležen za pohvale, ki so prišle iz ust takšnih kulinaričnih strokovnjakov. Bilo je jasno, da mu je uspela misija nemogoče in je prislužil balkon tako sebi kot svojima pomočnikoma. Jadranka je komentirala: "Nekaj modre pa vseeno imaš gor." Andrej ji je takoj navrgel, da njegovega narastka ni prinesla pred sodnike, kar pa je Lučka videla drugače: "Tešky je pač Tešky, on je zaslužen za vse … Tisto, kar pohvališ."

Jezik za Jadranko FOTO: POP TV

Jadranka in Klemen sta nato izbrala po enega člana svoje skupine, za katera sta menila, da si zaslužita balkon. Jadrankina skupina je določila Špelo, ki je bila ob tem nadvse ganjena, Klemen pa je izbral Bojana, ki je pripravil odlično zelje.

Bojan je kar nekaj sekund objemal Klemna FOTO: POP TV

Jutri tekmovalce čaka nov boj za preživetje. Karim: "Včasih je v MasterChef kuhinji tako težko, da se vam pred očmi zamegli, včasih stemni. Jutri pa se vam bo celo zdelo, da vidite dvojno." Maj je ugotavljal: "Komu pa se verjetno zdaj že fino tresejo hlače." Ne zamudite ob 21. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.