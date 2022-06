Marko Hriberšek po koncu tekmovanja prekipeva od idej in načrtov

Marko Hriberšek je v eni najlepših izkušenj v svojem življenju poleg znanja in novih spoznanj pridobil trdo kožo in je poln načrtov. Poleg tradicionalnih dogodkov, kot sta striženje na Triglavu in dobrodelna akcija Odreži drugačnost, skupaj s Petro Trofenik in Zalo Resnik Poljašević napoveduje tudi nove projekte na področju kulinarike.

Med svojimi zadnjimi kuharskimi preizkušnjami si bil z mislimi doma, kar je verjetno vplivalo na tvoje kuhanje. O čem si pravzaprav premišljeval? Če bi lahko čas zavrtel nazaj, ne bi razmišljal drugače. V šov nisem prišel iskat drame in spletk, ampak uživati in se soočiti s hrano, odkrivati ter iskati razmerja in kako uravnovesiti okuse. V življenju nikoli ne delam stvari na silo, saj ko vidim, da mogoče nečemu nisem kos, raje odneham. Saj ne, da nisem sposoben, v šovu sem si dokazal, da sem sposobnejši, kot sem mislil, ampak ko je dovolj, je dovolj. Moje misli so bile tisti dan resnično doma, pri mojih domačih. Razmišljal sem, koliko sem dosegel, da sem sebi dokazal, da sem prava legenda, da sem se sploh prijavil in imel ‘jajca’, ter koliko sem si upal pustiti v zasebnem življenju, da sem prišel v MasterChef Slovenija. Pa to je ‘nuoro’!

icon-expand Na snemanju prve oddaje MasterChef Slovenija. FOTO: POP TV

Tvoja pot v tekmovanju je bila zelo razgibana, imel si vzpone, ko si dokazal, da znaš kuhati. Doživel pa si tudi boleče padce, ki so po navadi sledili stresnemu kuhanju. Kako danes gledaš na pritiske, ki si jih doživljal, in česa si se ob tem naučil? V tekmovanje sem vstopil kot ljubitelj kuhanja, ki ni nikoli delal v gostinstvu, ampak kot samouk, ki želi nadgradnje. Moja celotna pot v tekmovanju je bila zelo razburkana in točno takšen sem tudi jaz. Imel sem nekaj padcev in vzponov, ampak brez tega ne bi bil danes tako resnično prepričan, koliko mi pomeni kulinarika in kakšno spoštovanje imam do nje. Veliko je bilo vzponov, kjer sem sebi resnično dokazal, da se vse da, in sedaj besede, kot so ne morem, ne znam, ne gre, nočem, pri meni ne obstajajo več. Vsak padec pa je opozorilo, da ni nič narobe, ampak se iz njega marsikaj naučiš, da si lahko naslednjič še boljši. Danes, ko gledam moje kuhanje za nazaj, ne morem verjeti, kako sem bil raztresen pri določenih izzivih, ampak to vse pride zaradi pritiska in želje, ki sem jo imel. Kako težko pa se je bilo soočiti s kritikami zadnjih jedi? Verjetno bi se bilo lepše posloviti z dobrim krožnikom? Moj zadnji krožnik definitivno ni bil slab ali neokusen, saj lahko rižoto pripraviš na različne načine. S kritiko zadnjega krožnika sem se soočil z dvignjeno glavo, to me ni prizadelo ali pa, da bi bil razočaran, saj je to tekmovanje oz. borba za obstoj. Jaz sem si rekel, da se je tako moralo zgoditi in sprejel odločitev. Vsak posameznik si ob odhodu domov želi, da njegov krožnik ne bi bil slab. Moj po mnenju sodnikov ni bil za nadaljevanje in to sem sprejel!

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Sodniki so med tvojim slovesom omenili jedi, ki so si jih zapomnili. Kakšen obliž je bil to za boleče rane ob izločitvi? Ob mojem odhodu so sodniki pohvalili in omenili veliko jedi, ki so izstopale v samem tekmovanju, kot so na primer: gobova juha, rižev narastek ter pašta s paradižnikom, za katero si nisem niti predstavljal, da bom prvi prišel med top 10, saj te jedi nimam rad, ampak vse se da, če želiš in imaš voljo. Omenim lahko pečenko Wellington in pa komentar Luke Jezerška, da naj slane jedi pustim in se lotim sladkega, ko mi je bila v tekmovanju velik izziv brezglutenska torta s pistacijevim sladoledom. Ponosen sem nase, na to, kaj vse mi je uspelo, samo zato, ker sem imel željo! Povedal si tudi, da verjetno nisi zmožen doseči nivoja visoke kulinarike. Ali si še vedno takšnega mnenja in ali je po novem prav to tvoj največji izziv v domači kuhinji? Visoka kulinarika pride čez leta, ne čez tekmovanje. Na tej točki nisem bil več zmožen nadaljevati, ampak jaz pravim, da tam, kjer je volja, je tudi pot. Verjamem, da se bo še govorilo o meni in dodajam, da stopam v predpasnik in proti visoki kulinariki, ampak v mojem slogu frizerstva in kuhinje. Domača kuhinja je zakon in mi bo zmeraj pri srcu. Naprej pa gremo po stopničkah, korak za korakom, saj lahko samo na tak način dosežeš cilje. Kakšno je bilo snidenje s tvojimi domačimi po tako dolgem času? Biti toliko časa odsoten od mojih domačih, od mojih strank, mojih živali in moje ljubezni je nepredstavljivo in težka preizkušnja. Ko sprejmeš odločitev, da greš v novo poglavje, moraš nositi tudi posledice. Vedno sem si želel izkusiti, kako izgleda ves proces tekmovanja, kako se soočati z neznanimi ljudmi, predvsem pa sem ugotovil, da sem spet spoznal sebe. To bi moral vsak preizkusiti in iti čez ves proces. Daleč pa od tega, da je bilo enostavno. Vsi so komaj čakali, da se vrnem, sprejem je bil zelo lep in so mi še enkrat potrdili, da imam res prave prijatelje.

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Ste pa imeli v frizerskem salonu po tvojem prihodu veliko tem za pogovor, kajne? V mojem salonu, v Mh Studiu v Velenju in v Ljubljani, kjer najemam stol v salonu Smart Cuts, je bilo po mojem prihodu navdušenje, tako s strani zaposlenih, sploh pa od strank. Stranke so bile vse presrečne, ker sem se vrnil. Tudi stranke so mi dokazale, kako me spoštujejo in cenijo moje delo, da so me nekatere čakale dobra dva meseca moje odsotnosti. Veliko vprašanj je bilo, zakaj sem se prijavil, kako sem se soočal z vsemi izzivi. Vstop v MasterChef Slovenija zagotovo priporočam vsakemu ljubitelju kuhanja, saj ne dobiš samo dodatnega znanja in novih spoznanj, ampak tudi trdo kožo. Če se vrneva k tekmovalcem, Petra je bila ob tvoji izločitvi žalostna, poleg nje tudi Zala. Tvoja nagrada so torej nova prijateljstva, poleg teh pridobljeno znanje in izkušnje. Ali nameravaš vse to združiti v kakšnem novem projektu? Vsak odhod je težek. Zavedam pa se, da sem prišel tekmovat zase in da je to igra. Če se spomnite prve oddaje, ko smo kuhali, sem imel predpasnik št. 6. Že takrat mi je bilo namenjeno in odločeno, da zapuščam tekmovanje kot top 6 MasterChefa Slovenije 2022. Je lahko še lepše? Zmaga je zame, da sem sploh dobil to priložnost! Jaz sem tako srečen, ker sem med tem potovanjem dobil eno najlepših izkušenj do zdaj. Spoznal sem čudovite ljudi, ki so mi stali ob strani, me spodbujali, predvsem pa dali znanje in motivacijo. Zelo smo se povezali z določenimi tekmovalci, izpostavil bi Petro in Zalo, s katerima smo bili eno v tekmovanju, čeprav smo tekmovali drug proti drugemu. Tako dobre in iskrene ljudi lahko iščeš samo z lupo. Pa to je ‘nuoro’. Moj odhod je bil zelo čustven, saj sem se moral posloviti od sodnikov in od dveh čudovitih oseb, ki bi se jima iz srca zahvalil za podporo in znanje, ki sta mi ga dali. Postali smo ekipa, ki pripravlja veliko novih projektov na področju kulinarike. Organizirali bomo različne dogodke, za katere boste še veliko slišali!

icon-expand Marko Hriberšek FOTO: POP TV

Kakšni so še tvoji načrti za prihodnost, najsibodo kulinarični ali druge vrste? Načrtov je zelo veliko, tako na področju frizerstva kot kulinarike. Vse to želim združiti, kajti želja je zelo velika, omenil bom samo ene večjih. Za svojo deseto obletnico, ki prihaja čez dve leti, želim narediti svoje produkte, iti v razvoj svoje lastne frizerske znamke, saj na tržišču pogrešam produkte za določene težave, kot so recimo izpadanje las, težave z lasiščem in še bi se kaj našlo, za katere me stranke sprašujejo. Moj glavni namen je biti trajnostno naravnan in razvijati produkte v tej smeri. Želim tudi pripravljati enodnevne kulinarične dogodke, imeti svoje prevozno sredstvo in združiti kuhinjo in frizerstvo skupaj. Z ekipo že kujemo nove načrte o kulinariki, veliko se bomo družili po celi Sloveniji, kajti ljudje nas želijo spoznati in prav je tako. Mi vas bomo pa razvajali z našimi okusi, ki vam jih bomo pripravili. Svoj prosti čas zelo rad preživim v naravi, sploh pa v hribih. Tam se sprostim in med samo hojo, se mi večkrat porodijo nore zamisli. Sam sebi rad postavim izziv. En izmed teh je bil, da bi bil prvi frizer, ki je strigel na vrhu Triglava, in to mi je tudi uspelo. Letos se bom že sedmič podal na naš najvišji vrh in tradicija se bo nadaljevala. V tem mesecu bo že tretje leto potekala akcija Odreži drugačnost, kjer bomo združili moč frizerji s cele Slovenije in s svojimi čarobnimi rokami polepšali življenje otrokom iz socialno šibkih družin iz vse Slovenije. V okviru dogodka Pljusk na Velenjski plaži, ki bo 25. junija 2022, v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje organiziramo dobrodelno striženje. Polovica finančnega izkupička bo tako namenjena Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje, polovica pa Zvezi prijateljev mladine Slovenije. V obeh organizacijah bodo poskrbeli, da bodo letos poleti omogočili brezskrbne počitnice na morju otrokom, ki morja sicer ne bi videli in doživeli. Na dan dogodka, torej 25. junija 2022, se bomo zbrali na Velenjski plaži, kjer bomo od 10. do 18. ure ustvarjali pričeske v improviziranem frizerskem salonu. Sem velik dobrotnik in sem zmeraj pripravljen pomagati. Še bi lahko pisal, kajti veliko sem si zadal. Ampak če imaš načrt, ga lahko tudi uresničiš. MasterChef Slovenija je na sporedu vsak četrtek in petek ob 20. uri na POP TV.