Marko Lapajne: K sodelovanju ga je prijavil kar šef

Marko Lapajne je ekonomski tehnik, dela pa kot prodajalec. Nad kuhanjem se je začel navduševati v otroških letih, danes med lonci najde sprostitev in užitek. Po letih nabiranja izkušenj je začutil željo, da bi se preizkusil v MasterChefu , na koncu ga je k sodelovanju prijavil kar šef. Marko: "Prijave v MasterChef sem si potihoma želel že leto, dve nazaj. Vedno je prišlo nekaj vmes in je šla oddaja mimo. To leto pa sem se naposled odločil za ta korak. Največji krivec, če se lahko tako izrazim, je bil moj šef Gregor. Nekajkrat sem v službo prinesel sladice in videti je, da ga je prav to navdušilo oziroma mu dalo povod za prijavo v oddajo MasterChef. Bil je dobesedno velika podpora, kar mi veliko pomeni. "

Marko je redoljub in dolgo časa je bil samski, saj je imel zelo stroga načela, kakšna mora biti njegova izbranka. Želel je spoznati urejeno, a ne preveč nališpano damo, ki ji je pomembna čistoča. Imel je srečo, našel je tisto pravo in njuna zveza traja že pet srečnih let. Marko iskreno: " Ja, moje življenje je bilo v preteklosti kar nekajkrat na preizkušnji. Vsak poizkus oz. neuspeh te privede, da začneš živeti načelno. Vsi imamo kar nekaj načel, vprašanje je samo, če se jih držimo. Podobno kot v službi, kjer so pravila in se jih moraš držati. Marsikdo 'poklekne' pred pravili in zapusti službo oz. jo zamenja. Nihče ni popoln, tudi jaz ne. Zato je iskati popolno osebo v življenju nesmisel. Vsa ta moja načela je bila pripravljena sprejeti moja Irenca , ki je več kot partnerica, na prvem mestu izredna prijateljica, zaupnica in velika podpornica v vseh pogledih. Na srečo imava enaka načela, ki jih samo še uspešno nadgrajujeva. Drug drugemu znava prisluhniti, se poslušati in se pogovarjati. Lahko rečem, da sem končno sprejet takšen, kot sem. Srečen sem, da imam Irenco! "

Na vprašanje, kako bo z redom in čistočo v MasterChef kuhinji, kjer bo kuhal v skupinah in pod časovnimi pritiski, Marko odgovori: "V MasterChef kuhinji bo časovni pritisk kar velik izziv. Treba bo sistematsko zastaviti vsako kuhanje, pa naj bo individualno ali skupinsko. Na individualnem izzivu si prepuščen sam sebi in upaš na najbolje. Skupinski izzivi so navidezno bolj varni, kar pa še ne pomeni, da je pritisk kaj manjši. Res je, da ima vsak tekmovalec svoj način razmišljanja in sistem kuhanja. Prepričan sem, da bomo s kančkom tolerance oz. kompromisom našli skupen jezik in sodnikom dostavili dobre jedi. Enako velja za redoljubnost med kuhanjem."

Marko pa ne uživa samo v sproščujočem kuhanju, po duši je športnik in ima rad adrenalin. Navdušuje se nad kolesarjenjem, vožnjo z motorjem, smučanjem in feratanjem oziroma plezanjem po zavarovanih plezalnih poteh. Najbolj adrenalinsko izkušnjo je doživel prav v gorah. Marko: "Že od malega sem po duši športnik. Bolj so mi pri srcu individualni adrenalinski športi. To mi daje elan in motivacijo. Včasih pa adrenalina ni treba iskati, pride sam od sebe. Ko sva pred letom s partnerico obiskala eno izmed slovenskih plezalnih poti, sva zaradi poškodovane jeklenice morala improvizirati vzpon. Na prvi pogled je bila izbira druge poti najbolj smotrna, kar pa se je kasneje izkazalo za napačno in nevarno. Bila je pot, ki ni dovolila niti najmanjše napake. Napaka bi naju skoraj stala življenja. Na srečo sva pravočasno našla izhod do zavarovane poti. Te poteze si ne bova dovolila nikoli več."