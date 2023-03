Marko odkrito o razočaranju ob izločitvi: Saj veste, moški ego

Prvi izziv. Ja, to je jed, ki me je spremljala skozi življenje. Prvič sem jo naredil v Franciji z izbranimi sestavinami. Ananas je bil tista pika na i. Mogoče se je takrat poklopilo vse skupaj. Ja, in pripravljam jo velikokrat doma, za goste in na splošno. Različne variante. Kar pač je v hladilniku. V bistvu se nisem preveč obremenjeval, s kom bom v paru. Potem sem razmišljal, da verjetno midva s Sašom, ker imava oba svoji firmi in nekako sodiva skupaj. Nisem vedel, kaj bo delal. Sem večkrat pogledal proti njemu in videl, da mu kar uspeva. A sam moram narediti svojo jed. Naredim jo na slepo, kadar želim. Tam je bilo malo drugače, ker sem bil prvič pod nekim pritiskom in vedno neki komentarji in vprašanja. Sem navajen stresa in pot stresom delujem bolje. Ampak tisti prvi izziv je vedno nekaj posebnega. Česen. Obožujem surovega, pečena, pohanega, kuhanega ... Vse variante. Mogoče, ker sem odraščal s 'česnom in kruhom', so moje borbončice drugačne. Kisla smetana, začimbe, to je nekaj, kar paše zraven. Mogoče bi bilo pametno pogledati kakega MasterChefa, da bi videl, da sodniki ne tolerirajo surovega česna. No, verjetno ga doma radi jejo, samo tu ne paše k politiki MasterChefa. (smeh) Naredil sem malo drugače kot delam doma. Sem mislil, da bom malo izboljšal jed, a sem na koncu ugotovil, da bi moral narediti tako kot vedno. Kritike sodnikov so na mestu, kakor so. Sprejmem kritiko, ni problema. Vsak ima svoj okus. Tudi sedaj, ko gledam za nazaj, ne bi spremenil predstavitvene jedi, pa čeprav so mi govorili, naj naredim nekaj drugega, da ta 'sendvič' ne bo dober.

Prvi izziv, ki so vam ga namenili sodniki, je bila jed, ki vas kar dobro predstavlja. V kuharskem dvoboju si se pomeril s Sašo Košuto in ni prav veliko manjkalo, da bi se zavihtel na balkon. Kot si spoznal, sodniki česen odmerjajo bolj 'strogo' kot ti. Ali si bil zadovoljen s svojim prvim kuhanjem v MasterChefu in kritikami sodnikov?

Prvi izločitveni test je bil zelo zahteven, trije krogi kuhanja jedi iz izključno osnovnih sestavin. Koliko vetra ti je dala ta preizkušnja?

Izločitven test je bil zelo zahteven. Moram priznati, da me je kar vrgel na zadnjo plat. Nisem vešč osnovnih sestavin. No, to kar rabim za mojo kuho, znam, tistega sladkega pa ne uporabljam. Morda bi moral malo povaditi prej. Ampak sem vstopil samo s svojim znanjem in nisem vadil. Ko gledam nazaj, je bil res zahteven in je vseboval veliko znanja ... jajčni souffle. Kaj za vraga? Ampak je uspel, kapo dol meni. (smeh) Njoki? Naredil neštetokrat, takrat pač ne, ker se mi je mudilo, in nisem čakal, da se skuhajo. Toffee karamela. Še nikoli pripravljal in verjetno bi mi v tretje uspelo, če ne bi zmanjkalo časa, kajti poskusil sem z maslom, mlekom in je samo še sladka smetana ostala. Mogoče bi na koncu uspelo. Kar se tiče pa krhkega testa in naan kruha, oboje sem naredil, ampak tako kot ponavadi slabo poslušal, kam moram postaviti gotove jedi. (smeh)

V zadnjem krogu ti je že tako lepo kazalo, tvoj biskvit je bil videti popoln, a je Bine Volčič na koncu zarezal v nepečen biskvit in z žlico prišel do nepečenega creme bruleeja. Ali ti je bilo takrat jasno, da boš verjetno izpadel?

Na prste ene roke lahko preštejem, koliko biskvitov sem spekel v življenju. V bistvu rabim 3 prste, pa še to je bil tretji sedaj v šovu. (smeh) Ampak je šel. Improvizacija, malo sreče, pa kar uspe. Vrhunsko je izgledal. Lepo se je napihnil. Samo kaj, ko bi potreboval mogoče še 5 minut, da bi se spekel do konca. Morda bi moral narediti malo manj biskvita, tako kot ostali, in bi bil pečen. Kar se tiče creme bruleeja. Jedel sem ga enkrat nekoč v Franciji. Ne vem, kako se ga naredi. Vse, kar sem vedel je, kakšna je osnovna slaščičarska krema. To je to. In potem nekaj poizkušam in mešam. Tu res nimam znanja. Res ne. Takoj ko sem dal biskvit iz pečice, sem videl, da ni pečen. Tudi creme brulee je bil tekoč. Takoj sem vedel, da je moj čas končan.