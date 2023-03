Marko po slabem začetku skupino ponosno popeljal na balkon: Bravo!

Prvi izziv skupin

Sodniki so prvi izziv skupin začinili z igro. Za vodje so določili Sandro Dobaj, Marka Lapajneta in Sašo Košuto. Ti so morali izbrati štiri člane svoje skupine, pridobili pa so jih tako, da so prišli do polja, na katerih so stali. Premik so si prislužili s pravilnimi odgovori na vprašanja sodnikov. Saša je med igro s polja zbil Sandro, a mu ta ni ostala dolžna. Marko bi lahko mirno in brez ovir prvi prišel do Doris Vlah, a je odgovoril napačno, zato je Sandra prva prišla do Barbare Nonis. To je pomenilo začetek kuhanja in odštevanje časa za vse tri skupine. Vsaka skupina je morala v 100 minutah pripraviti tri jedi, in sicer sta se pod skrivnostnimi škatlami skrivali dve tehniki, ki so ju morali uporabiti. Vsaka skupina je dobila različne sestavine za prvo tehniko, za drugo tehniko so jih izbirali sami. Tehnike so bile soparjenje in okisanje, pečenje in gratiniranje ter sladoled in cvrtje.