Marko vesel kot otrok: Šipon nas je pripeljal na balkon

Tekmovalci so morali v treh skupinah pripraviti jedi, h katerim bi se odlično podala izbrana vina. Nalogo je uspešno opravila modra skupina, ki jo je vodil Luka Novak, a brez pomoči in idej Petre in Marka skupini morda ne bi uspelo.

Degustacija vina in iskanje harmonij s hrano Tekmovalce je tokrat pričakala miza, polna kozarcev za vino. Luka Jezeršek je povedal, da bodo kulinariko združevali z vinom, kar je bila dolgo njegova želja. Povedal je še, da je somelje druge stopnje: “Kar pomeni, da veliko pijem, ampak v ta namen, ker se izobražujem.” Bine Volčič: “Saj te razumemo.” Tekmovalcem pa je podal navodila: “Mi vam bomo dali vino, vi pa boste pripravili odlično jed, ki paše zraven.”

icon-expand Zabavno degustiranje FOTO: POP TV

A najprej je bila na vrsti učna ura. Sodniki so za degustacijo izbrali tri vina, cviček, cabernet sauvignon in sladki muškat. Tekmovalci so okušali, kako lepo se ujamejo prvi s suho salamo, drugi z zorjenim sirom in zadnji s temno čokolado. V nadaljevanju so poskusili ostale kombinacije, nad katerimi pa niso bili navdušeni.

Tri skupine, tri vina Sodniki so napovedali spopad treh skupin, za vodje pa določili Luko, Jureta in Mašo. Jure je nato izbral Petro, Maša Zalo. Ko je Luka izbral Evito, se je Maša jezila, češ da so se pred tem dogovorili, da ne bodo izbirali samo zaveznikov, kot je to storil Bernard. Jure je nato izbral Marka, Maša Bernarda, Luku je ostala Anita. A so takoj zatem izvedeli, da ne bodo kuhali z izbranimi člani. Luka je na koncu dobil Petro in Marka, Maša Evito in Anito, Jure pa Zalo in Bernarda.

icon-expand Sodniki in izbrana vina. FOTO: POP TV

Sodniki so za kuhanje prav tako izbrali tri različna vina, podobna vinom z degustiranja, to so bili šipon, shiraz in rumeni muškat. Člani vsake skupine so se morali dogovoriti, kateremu vinu se bodo posvetili. Luka se je odločil za šipon, Jure za chiraz, rdeči skupini je ostal rumeni muškat. Rumena in modra skupina sta se lotili okušanja izbranih vin, medtem ko so članice rdeče brez okušanja začele nizati ideje za sladico. 5 minut za okušanje se je izteklo, ura je nato začela odštevati 60 minut za kuhanje. Kuhati za izbrano vino ni lahka naloga

Marku se je zdelo, da Jure ni bil povsem prepričan v svojo zamisel, hkrati pa je bil odločen, da jo bo realiziral. Kasneje je sicer vprašal sotekmovalca, če imata kakšno idejo, in mu je Marko predlagal svojo komponento, a se Luka ni odločil zanjo. Petra se je jezila, ker jo je vodja učil, kako naj nareže por. Ko je Bine Luku povedal, da je šipon štajersko vino, je še naprej vztrajal pri brancinu. Marko je opozoril, da omaka ne sme biti preveč intenzivna, a ni naletel na pravi odziv. Petra ni bila navdušena nad idejo o pireju iz pora, kar je Bine potrdil, zato je Jure postajal vedno bolj zmeden. Marko se je spomnil, da bi lahko por zamenjali z grahom, kar so tudi storili.

icon-expand Marko je ves čas prispeval svoje ideje, ki so morda celo rešile skupino. FOTO: POP TV

Sodniki so se bali, da bo sladica rdeče skupine preveč sladka, a so tekmovalke zagotovile, da ne bo tako. Maša je povedala, da se niso takoj lotile okušanja vina, ker ga poznajo. V sladico so nameravale vključiti tudi rdeče zelje, kar Karima ni navdušilo. Bine je poudaril, da bi za tako kompleksno sladico potrebovale tudi bolj kompleksno vino. Karim in Luka sta se nato skupaj oglasila pri rdečih in jima sugerirala, da izbrano vino in bela čokolada ne gresta skupaj. A se je Maši zdelo, da imajo drugačno idejo, ki je nekaj novega. Maša: “Jaz sploh ne vem, kaj bi oni radi.” Bine je poskusil komponente sladice, nato pa jim je povedal, da vina ob njih ne okuša. Maša: “Sploh ne razumem, a smo me vse tri okušale narobe ali res nimamo pojma?” Sodniki so povedali, da bi jih lahko v tistem trenutku rešile edino palačinke s skuto, a Maša ni nameravala spreminjati načrta.

icon-expand Maša je vztrajala pri prvotnem načrtu. FOTO: POP TV

Zala je v rumeni skupini vztrajala pri tem, da med kuhanjem ves čas preizkušajo, kako se sestavine ujemajo z vinom. Luku je bilo všeč, ker niso pretiravali s komponentami, temveč so želeli dodelati izbrane. Luka: “Če to izpeljete do konca, bomo nazdravljali.” Bernard je bil na koncu navdušen, ker so člani njegove ekipe tako lepo sodelovali.

icon-expand Rumenim je kazalo zelo dobro. FOTO: POP TV

‘Šipon nas je pripeljal na balkon’

Krožnik Lukove modre skupine je bil videti lepo. Bine je povedal, da bi na njihovem mestu izbral sladkovodno ribo, a ga po okušanju brancin ni zmotil. Omaka se mu je zdela malce premočna za izbrano vino, a jih je rešil grahov pire, ne bi pa smeli dodati paradižnika. Sodniki so se veselili krožnika rumene skupine, a so bili okusi na koncu premalo intenzivni. Karim je jed pohvalil kot okusno, žal pa se ni povezala z vinom. Sladica rdeče skupine je bila zelo okusna, a se tudi ta ni lepo povezala z vinom, prav nasprotno. Bine: “Vaša sladica in vino sta skregana.” Tekmovalke so se tolažile s tem, da so pripravile vsaj dobro sladico. Sodniki so za zmagovalno določili jed modre skupine, kar je Marka spravilo v zelo dobro voljo. Marko: “Šipon nas je pripeljal na balkon.”

icon-expand Veselje modre skupine. FOTO: POP TV

