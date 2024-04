Martina je bila zaradi kmečkih korenin tarča posmeha, Luka stremi k spremembam

Ne samo ljubezen do kuhanja, dva tekmovalca MasterChefa Slovenija druži tudi ljubezen do življenja in dela na kmetiji. Martina Pušnik je odkrito spregovorila o tem, da je bila zaradi tega v srednji šoli tarča posmeha. Luka Pangos pa stremi k ozaveščanju o častnosti in pomenu tega lepega poklica, ki ga želi opravljati tudi sam.

Martino Pušnik in Luko Pangosa, tekmovalca nove sezone MasterChefa Slovenija, druži nekaj posebnega. 21-letnica je odraščala na kmetiji, kar ji je poleg trdega dela prineslo tudi povezanost z naravo in živalmi. Kot nam je zaupala, bo kmečko življenje vedno del nje, in čeprav jo je zaneslo v gostinske vode, njena družina lahko vedno računa na par pridnih rok. Luka pa je na kmetiji svoje babice preživljal počitnice in nabiral najlepše spomine svojega otroštva. Nad kmečkim življenjem se je tako zelo navdušil, da danes išče turistično kmetijo, na kateri bi uresničil svoje sanje, se vrnil k svojim koreninam in zaživel bližje naravi.

Martina Pušnik FOTO: POP TV icon-expand

Toda Martina je med bitko za imuniteto razkrila, da obstaja tudi slabost življenja na kmetiji. V srednji šoli so se namreč iz nje norčevali, češ da smrdi. Luka: "Takšno norčevanje se mi zdi res nizkotno in verjetno izvira iz nepoznavanja kmečkega dela. Žal se beseda 'kmet' še vedno uporablja slabšalno, ampak mislim, da ne bo več dolgo tako. Zame je to eden izmed častnih poklicev in treba se je zavedati pomena kmetov in njihovega dela. Eden izmed mojih ciljev je, da se o tem še več ozavešča. Sploh otroke, saj ne vedo več, od kod prihaja hrana, če niso s tem v stiku." A tekmovalca se strinjata, da se stvari obračajo v pravo smer. Martina ima občutek, da je trenutno bolj cenjeno, da prihajaš s kmetije kot iz mesta. Luka pa dodaja: "Mislim, da se vse bolj zavedamo pomena kmetov in idealiziramo mirno vaško življenje, stran od mestnega vrveža. Hkrati je vedno močnejše zavedanje o domačih sestavinah in vedno večja želja po samooskrbi, kar me izredno veseli. In mislim, da sta ravno zaradi teh stvari kmečki poklic in življenje bolj cenjena. Ampak še vedno premalo in velika večina ljudi se sploh ne zaveda, kaj to dejansko pomeni."

Luka Pangos FOTO: POP TV icon-expand