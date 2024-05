Martina Pušnik iz MasterChefa niza uspeh za uspehom

OGLAS

Martina Pušnik je v MasterChef tekmovanju že dokazala, da ima izostrene brbončice. Med enim izmed skupinskih izzivov je brez sestavin ali recepta, samo na podlagi okušanja, popolno poustvarila indijsko jed piščanec biryani oziroma piščančji curry z rižem. Po besedah Luke Jezerška je bil sodnik Karim Merdjadi takrat navdušen kot verjetno še nikoli.

Martina Pušnik v MasterChef kuhinji. FOTO: POP TV icon-expand

Martina pa ne zapravlja svojega talenta, lahko se pohvali z novimi dosežki, tudi zunaj MasterChef kuhinje. Na 19. mednarodnem kulinaričnem tekmovanju 'Biser mora' na Braču je osvojila zlato medaljo v kategoriji sladice in srebrno medaljo v kategoriji rižote. Pravi, da ji je znanje iz MasterChefa pri tem prišlo še kako prav. Martina: "To je bilo tudi prvo kuharsko tekmovanje za mene in moram priznati, da res nisem imela treme, ker sem točno vedela, kaj moram kuhati in kako bom stvar tudi izpeljala. Takoj, ko sem se prijavila, sem dobila idejo, kaj naj skuham in ustvarim. In ko sem videla ostale študente, so bili kar malo nervozni, in morem priznati, da mi je MasterChef pomagal tudi pri tem, da res nimam treme pred sodnikom in drugimi ljudmi in je vsaka nova izkušnja samo še dodaten plus za mene."

Martinino zlato in srebro FOTO: osebni arhiv tekmovalke icon-expand

Njen čisto zadnji uspeh pa je iz domačih logov. Na 45. mednarodnem tekmovanju barmanov na Bledu je osvojila naziv najboljša mlada barmanka Slovenije. V enem tednu je imela kar tri tekmovanja. Martina: "Zelo sem se pripravljala na vse, kar mesec dni prej sem začela razmišljati o koktajlih. In vsak dan moraš seveda vaditi, in ko ti ne gre po planu, moraš samo vztrajati. Ko sem končala eno tekmovanje, sem že morala razmišljati o naslednjem tekmovanju. Res zelo naporno, ampak na vsakem tekmovanju sem imela poleg sebe družino in prijatelje, ki so me podpirali, in mislim, da je tako veliko lažje premagati ves strah in oddelati stvar, kot sem si jo zamislila. Ampak občutek, ko v vsakem tekmovanju dobiš priznanje ali pokal ... Takrat veš, da je ves trud res poplačan."

