Martina s polno paro proti zastavljenim ciljem: Vem, da mi bo uspelo

Poslovila si se po tednu napornih izzivov in težkih preizkušenj. Zdelo se je, da boš zadnjo nalogo opravila z lahkoto, pripravljala si namreč sladico s sladoledom. Tudi sama si verjela v svoj uspeh, a sladica ni bila dovolj za obstanek v tekmovanju. Glede na to, da je bil tvoj cilj finale, kako težko je bilo sleči MasterChef predpasnik? Sleči MasterChef predpasnik ni lahko. Je res težko in ne bi si ga še želela sleči. Vedno sem vedela, da želim priti čim dlje, in s podporo družine in prijateljev mi je uspelo priti tako daleč. Biti v MasterChef kuhinji je bilo pa nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo, in vedno bi ponovila to izkušnjo. Je bilo pa zelo težko zapustiti sodnike, kuhinjo in tekmovalce, s katerimi smo se zares zelo povezali.

Karim Merdjadi je sladico opisal kot enoplastno, vse komponente so vsebovale isti sestavini. Si najboljša mlada barmanka Slovenije in obvladaš kombiniranje okusov. Zakaj idej za sladico nisi črpala s tega področja? Seveda bi lahko črpala iz koktajlov, ki jih sama pripravljam, ampak ni bil moj dan. Nisem se mogla zbrati in narediti jedi, ki me ne bi popeljala domov. Sem pa zelo vesela in ponosna, ker konec koncev je najbolj pomemben uspeh in ne zmaga. Tvoji sotekmovalci so se resnično izkazali in navdušili, še posebej je presenetil Matej Muhvič. V preteklih oddajah si navduševala tudi sama, tokrat pa so bili sodniki mnenja, da nisi stopila ali upala stopiti koraka naprej. Kaj te je zadrževalo? Tisti dan ni bil moj, iskreno. Na snemanju sem se počutila zelo slabo, nisem imela energije in sem lahko samo vesela, da sem sploh dostavila krožnik, čeprav ne takšnega, kot bi ga lahko. Med slovesom si omenila, da ti bo najbolj ostal v spominu skupinski izziv, na katerem si z indijsko jedjo tako zelo navdušila Karima. Na katere svoje dosežke si še ponosna ? Veliko je bilo kljukic narejenih tukaj v MasterChefu iz moje strani in vidi se, kako sem napredovala. Na svojo prvo jed, piščančjo obaro, prvi izločitveni test in vse kljukice, ki sem jih naredila v skupinskih izzivih, in pomagala, da smo s skupino odšli na balkon. Pri sebi, morem reči, da opažam eno veliko razliko. Najbolj sem se naučila tega, kako kombinirati hrano in kakšne okuse uporabljati.

Martina Pušnik FOTO: POP TV icon-expand

Luka Jezeršek ti je ob slovesu namenil lepe besede, v njegovih očeh si dokazala, kaj vse zmoreš. Koliko ti pomeni ta popotnica? To je res lepa popotnica, Luka je bil vedno eden mojih ljubših sodnikov, vedno te podpira, spodbuja in njegove besede so res pika na i, saj ti dajo vedeti, zakaj si prišel v MasterChefa. Čeprav sem imela mogoče največji strah pred njim, ampak prijeten strah, ki te žene samo naprej. Tvoj brat in največji podpornik je računal na delitev glavne nagrade, sedaj sta ostala brez nje. Kako pa je komentiral po njegovem mnenju zagotovo prehiter konec tvoje poti v tekmovanju? Bil je zelo ponosen name in ni bil razočaran. Saj mi je rekel, da me podpira, da zmagam, ampak je zelo ponosen name, že na to, da sem stopila v oddajo in pokazala, kaj znam. Ker ni pomembno vedno zmagati, ampak je pomembno to, kaj odneseš iz izkušnje, in da sem ostala zvesta sama sebi.

Martina in njeni največji podporniki FOTO: osebni arhiv tekmovalke icon-expand

Ob slovesu si povedala, da sta tvoji želji bife ali restavracija, a te je zaneslo v organizacijo porok. Zakaj takšna odločitev? Vedno bo moja želja, da bi imela svojo restavracijo ali bife. In ker sem takšna, da ne morem delati samo ene stvari, bi seveda imela čez čas svoj bife in zraven vodila poroke, saj se vse da, samo če imaš željo. In vem, da imam prave ljudi ob sebi, ki bi mi tudi pomagali. Vem, da mi bo uspelo. Videli smo lahko, da boš že ta mesec sodelovalala na kulinaričnem večeru z najboljšim evropskim mladim chefom 2023, Boštjanom Volkom iz Plešivca. Kako sta se našla? Z Boštjanom se poznava že dlje časa in tudi sodelujeva. Od njega sem se veliko naučila in sem vesela, da rad deli svoje znanje, ti da nasvete in te podpira. Skozi MasterChef me je tudi zelo spodbujal, za kar sem mu neizmerno hvaležna. Poskusila bova čez čas čim več sodelovati in delati na projektih in se učiti drug od drugega. Sem pa zelo ponosna na njega, ker sem tudi bila zraven, ko je tekmoval, in je res 'raztural'. Ponosna sem, da poznam in imam tako uspešne prijatelje okoli sebe.

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke







Martina Pušnik icon-picture-layer-2 1 / 5