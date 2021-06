Maša: Babica je bila čisto objokana od veselja in ponosa

Za Mašo Trubačev sta bila zadnja izziva v MasterChefu Slovenija zelo čustvena. Najprej sta z Žigo Gabrovcem z veliko ljubezni sestavila domač krožnik, a ta sploh ni prišel do sodniških brbončic. Ustavilo se jima je pri receptu in fotografiji, ki ju je ocenjevala gostujoča sodnica Ana Žontar Kristanc . Maša je bila zaradi tega še posebej razočarana, saj sta z Žigo krožnik posvetila babicama. Maša pravi, da je takoj po oddaji poklicala svojo babico Fani : “ Da vidim, kaj bo rekla. No, naj povem, da tistega pogovora sploh nisem razumela, saj je bila čisto objokana od veselja in ponosa. Vem, da sta tako moja kot Žigova babica Fani 100-odstotno ponosni, ne glede na razplet. Verjamem, da je moja babica z mano v dobrem in slabem in vedno lahko računam nanjo. Zame je kraljica! ”

A ta teden ni bil Mašin. Na izločitvenem testu se je počutila slabo in bila je tik pred tem, da vrže puško v koruzo. Na srečo se je našel angel v podobi Bineta Volčiča, ki ji je z nekaj besedami vlil potrebno motivacijo, da je izziv uspešno dokončala. Resda je sodnik kasneje povedal, da v MasterChef kuhinji ni crkljanja, pa vendar mu je neizmerno hvaležna, da jo je rešil pred izločitvijo. Maša: “Ta izločitveni test je bil zame res grozen. Že zjutraj sem se res slabo počutila. In v MasterChefu se tvoje počutje le še potencira. Neka panika me je v tistem trenutku enostavno zlomila in nad tem nisem imela nadzora. Bine je bil na tisti točki ta, ki me je dvignil. Čeprav se tega mogoče ni zavedal, je rešil moj krožnik, da sem ga sploh dokončala. To, da ni prostora za jokanje, mi je jasno, a žal sem oseba, ki stoodstotno izlije svoja čustva, in jih ne znam skrivati. Bine, še enkrat hvala za takšno spodbudo.”