Maša: Iz minute v minuto je huje. Res me je strah.

Na včerajšnjem izzivu je absolutno zmago slavila Zala Resnik Poljašević , poleg nje pa se je z blagoslovom sodnikov na balkon povzpel tudi Luka Novak . Za zadnja tri mesta v najboljši peterici se bodo nocoj borili Evita Antončič, Marko Hriberšek, Maša Cimermančič in Petra Trofenik.

Nova oddaja pomeni tudi nov izziv, ki bo nekaterim tekmovalcem dal vetra. Na krožnikih bosta morala trčiti sladkor in sol in Petra ne bo navdušena: “Kje za vraga ste pa vi zdaj to našli?” Evita: “Če pa danes ne bo dobro, potem pa res ne vem več, kaj delam.”