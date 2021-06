Maša je premagala mojstra in presegla vsa svoja pričakovnja

Maša Trubačev se je prejšnji teden za zadnje mesto v najboljši peterici letošnje sezone MasterChefa Slovenija pomerila z Adamom Šercem. Primorec je veljal za enega izmed favoritov za zmago, zato je bilo precejšnje presenečenje, ko je Maša slavila v prvem krogu, nato pa si je v drugem prikuhala še zmago. Maša: “Pred samim dvobojem me je bilo res strah. Adam je zame mojster in od njega sem se naučila marsikaj. A vseeno sem se želela boriti in to je obrodilo sadove.” Z Adamovim slovesom so se povečale tudi njene možnosti za zmago: “Adam je bil velika konkurenca in sedaj bo definitivno ena grožnja manj. Borila se bom še naprej, kolikor bom zmogla.”