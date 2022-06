Maša skupaj s finalistoma in prijateljema Evito in Lukom pripravlja številne projekte

Za Mašo Cimermančič je bila že sama uvrstitev v polfinale velika zmaga. Ponosna je na vse, kar je pokazala in dokazala v tekmovanju, svojo kulinarično pot pa nadaljuje tudi s finalistoma Evito Antončič in Luko Novakom, s katerima pripravlja ogromno projektov.

Ujela si zadnji vlak in zasedla zadnje mesto v polfinalu. S tem se je uresničila želja vas polfinalistov, ki ste jo imeli vse od začetka tekmovanja. Ali ste po tem dosežku nazdravljali ali si se začela intenzivno pripravljati na polfinale? Po naši uvrstitvi v polfinale smo seveda nazdravili, a takoj naslednji dan so se začele priprave na polfinalno in finalno oddajo.

icon-expand Maša se je poslovila tik pred velikim finalom. FOTO: POP TV

V tekmovanju se ti je zmaga v posameznih izzivih velikokrat za las izmuznila iz rok. Kako optimistična si bila pred polfinalom, da ti bo tokrat uspelo? Mislim, da sem imela pred polfinalom res veliko tremo, mogoče celo največjo do sedaj. Ta pritisk z vseh strani, za zmago se boriš s svojimi prijatelji, tekmovanje je že skoraj pri koncu ... Želja, da bi mi uspelo priti v finale, je bila zelo velika, a je hkrati že dosežek, da mi je uspelo do polfinala, bil zame velika zmaga. V polfinalu ste se morali soočiti z nalogo, ki se je v zgodovino MasterChefa zapisala kot ena najtežjih - zloglasna češnja. Ti si po izobrazbi slaščičarka, a si tudi debelo pogledala, ko si izvedela, kakšna bo vaša naloga. Kaj se je takrat podilo po tvoji glavi? Kjub temu, da opravljam slaščičarski poklic, je bila ta naloga tudi zame kar velik zalogaj. Po moji glavi se je podilo ogromno stvari, od tega, kako zelo bi razočarala predvsem samo sebe, če bi izpadla na sladici, do tega, kako zelo je vseeno to zahtevna naloga.

icon-expand V zakulisju z Evito Antončič in Juretom Galičičem. FOTO: POP TV

Ves čas ti je šlo zelo dobro, a sta bila Luka in Evita na koncu boljša. Kako si se počutila ob tem? Ko sem nesla svojo sladico pred sodnike, sem vedela, da je moje igre tukaj konec. Nekako sem do sedaj vedno sledila svojemu notranjemu glasu, ki mi je vedno govoril, da mi bo uspelo. No, v polfinalni oddaji pa sem čutila, da finala zame ne bo. Mogoče je to tudi eden izmed razlogov, zakaj mi ni uspelo, ker sem ves čas v glavi ponavljala, kako mi ne bo uspelo. Razočaranje je bilo veliko, a vseeno sem lahko zelo ponosna nase in na to, kaj vse sem pokazala in dokazala v tem tekmovanju. V velikem finalu se bosta pomerila tvoja prijatelja. Ali boš navijala kar za oba? Naj zmaga boljši. Je pa res, da sem od samega začetka navijala za Evito, in zaradi vsega kar je pokazala v MasterChefu si želim, da zmaga ona.

icon-expand Skupna pot treh prijateljev se nadaljuje. FOTO: POP TV

Vaša skupna pot ni zaključena, med drugim boste, če to še drži, šli na skupni dopust. Imate že določeno destinacijo? Naša skupna pot še zdaleč ni zaključena. Pripravljamo ogromno skupnih stvari, tako da bo trenutno dopust še malo počakal. Boste pa oz. že sodelujete tudi poslovno, snemate in kuhate. Kateri dogodki so že za vami in kaj vse še pripravljate? Sodelujemo prijateljsko in poslovno. Za nami je že nekaj skupnih dogodkov, pred nami pa Coolinarična Brezovica, ki se bo odvijala 24. junija na Brezovici, s 'food truckom' bomo potovali po Sloveniji in razvajali ljudi s svojimi kulinaričnimi mojstrovinami in še veliko več. Snemamo tudi zabavne videe, ki jih lahko najdete na naših Instagram profilih. V eni izmed oddaj si povedala, da nameravaš še naprej skupaj z mamo voditi gostilno, a da bo ponudba na višjem nivoju. Torej v vašo gostilno prihaja MasterChef Slovenija, oz. tam pridobljeno znanje in izkušnje? Definitivno bi rada izkušnje iz MasterChefa prenesla v našo gostilno. Potrudila se bom, da bodo ljudje lahko poskusili vse moje MasterChef uspešnice in še več.

icon-expand Maša želi izkušnje iz tekmovanja prenesti v domačo gostilno. FOTO: POP TV

Za konec, kakšna izkušnja je bila zate sodelovanje v MasterChefu Slovenija in kaj ti bo najbolj ostalo v spominu? Izkušnja v MasterChefu je bila zame lepa. Vesela sem, da sem se za to sploh odločila. Najbolj mi bodo v spominu ostali dnevi z Evito in Lukom, vse naše zmage in nasplošno ves čas, ki smo ga preživeli skupaj. Ne zamudite velikega finala MasterChefa Slovenija nocoj ob 20. uri na POP TV.