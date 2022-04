Mašina otvoritev taktičnih iger: Dovolj je bilo tega

V nocojšnji izločitveni oddaji MasterChef Slovenija se bo za nadaljnji obstanek borilo devet tekmovalcev. Le trojica bo kuharsko bitko spremljala z balkona, to so Maša, Evita in Luka. Tekmovalci se bodo na individualnem izzivu soočili, kot so povedali sodniki, z dragoceno, izjemno in cenjeno sestavino. To je zorjena govedina, ki jo ima Luka Jezeršek zelo rad in se ji veliko posveča. Petra, ko bo zagledala sestavino: “Pol krave. Samo tega si nisem želela.” Miro bo za razliko od nje navdušen: “To je umetnost.”