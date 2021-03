Mašini najdražji so verjeli vanjo in končno je zbrala dovolj poguma za prijavo

Maša Trubačev iz Cerknice življenje zajema z veliko žlico in letos je pogumno ujela tudi mesto med šestajsterico tekmovalcev nove sezone MasterChefa Slovenija . V najbolj znano kuhinjo pri nas jo je prineslo po študiju na Fakulteti za upravo in spremembi na poslovnem področju. Maša: “ Situacija v zvezi s korono mi je preprečila nadaljnje delo na banki, tako da sedaj opravljam študentsko delo v proizvodnji. Vedno sem bila takšna, da sem pograbila za vsakršno delo, če mi je to lahko predstavljalo nek vir dohodka. Vedno pa sem si želela služiti s kuhanjem, z nečim, kar me res veseli. Zato sem zagrabila priložnost in naredila korak na tej poti. ”

Del njenega kuharskega popotovanja so tudi kuharske delavnice. Na njeni prvi so bila vsa mesta zasedena. Maša: “Tako je, končno sem izpeljala svojo prvo kuharsko delavnico po spletu. Res sem navdušena, da je bil interes zanjo tako velik. Definitivno mislim, da ljudje vedno bolj cenijo kuho, opažam, da se je število mladih, ki so pripravljeni kuhati in se o tem tudi izobraževati, povečalo. Upam, da se bomo čim prej naučili uporabljati lokalne sestavine in s tem podprli lokalne pridelovalce hrane. V kratkem pa nameravam izvesti še več delavnic in že komaj čakam.”

Več o Maši Trubačev preberite tukaj.

Zgovorna, energična in nasmejana 21-letnica ima tudi pogosto manj priljubljeno lastnost – dirigiranje ostalim. V predstavitvenem intervjuju je povedala: “Rada imam glavno besedo–katera ženska pa je nima?” Kako pa bo v kuhinji MasterChefa, ko bodo drugi ukazovali njej? Maša: “Res je, rada imam glavno besedo, včasih sem res trmasta, a kadar pride do timskega dela, sem vedno pripravljena slediti navodilom. Če mi ukazuje nekdo, ki je moj vodja, ga vedno poslušam, če gre za posameznika, ki bi samo rad uveljavljal svojo besedo, se pa malo zatakne.”

V njenem življenju se je ‘zataknilo’ tudi, ko je njena mama zaradi sladkorne bolezni oslepela. Na srečo je bila slepota začasna, a takrat je bil to velik šok za vse. Maša: “Takrat sem bila še kar majhna, nisem znala kuhati in opravljati zahtevnejših domačih opravil. Ko je bila mami v bolnišnici, je bilo vsem težko, vse je skrbelo, ali bo z njo vse v redu, in takrat smo si želeli samo, da bi čim prej prišla domov. Do takrat je za vse poskrbela ona. Samoumevno je bilo, da so bila oblačila oprana in zlikana, da je bilo kosilo na mizi … Ampak v tem času sva se z očimom naučila marsikaj, pa tudi babica Fani nama je res veliko pomagala.”Ko se je njeni mami povrnil vid, so si vsi oddahnili. Maša:“Končno smo dočakali tudi to, da je prišla domov, in spet smo bili vsi skupaj. Od takrat naprej smo še toliko bolj cenili čas, ki smo ga preživljali skupaj.”