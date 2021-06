Mašo so gledalci vzljubili, s svojimi jedmi in pozitivno energijo jim riše nasmeh na obraz

Na ta kuharski spopad sem se pripravljala s kuhanjem, treniranjem, predvsem pa smo se z Brunom in Žigo veliko spodbujali in se želeli čim bolj umiriti. Dan pred polfinalom je bil zame res naporen, nič nisem spala, pa še na urgenci sem bila nekaj ur, ker sem imela manjše težave z očesom, tako da je bilo kar pestro. (smeh)

Pri zajtrku si storila napako in zelenjave nisi pražila že od začetka, kosilo so sodniki opisali kot preprosto klasiko. Takrat si bila že precej obupana, a si v sebi – kot že neštetokrat – našla moč. Potemtakem si še vedno verjela, da boš z večerjo morda le prepričala sodnike, da si zaslužiš finale?

Še sama ne vem, kje sem tavala takrat. To je moj način kuhanja in žal svojih odločitev ne morem več spreminjati. Vem, da sem se v tekmovanju naučila marsikaj, a glava mi kar nekako ni pustila, da bi prestopila meje poznanega.

Skuhati ste morali tri jedi – zajtrk, kosilo in večerjo. Medtem ko sta si Bruno in Žiga zastavila kompleksnejše jedi, si se sama odločila za preprostejše, domače. Žiga je takrat komentiral: “ Daj, pokaži malo, česa smo se naučili tu. ” Ali si sprva namenoma igrala na varnejšo karto?

Vedela sem, da se mi ne piše nič dobrega. Pač ni bil moj dan, zaradi tega ne bom opustila kuhanja, ampak se bom učila in črpala znanje od povsod. Razočaranje je bilo res veliko, danes pa menim, da sta si Bruno in Žiga po tistem kuhanju res zaslužila finale.

Pred sabo imam veliko ciljev, ki jih nameravam doseči postopoma. Svojo pot v kulinariki bom definitivno gradila in nadgrajevala svoje znanje, ker vem, da se res hitro učim. Imam velike ambicije, moja ljubezen do kuhanja pa je vsak dan večja. Verjamem, da boste še slišali zame.

Vem, da so vsi moji res ponosni name. Dosegla sem res več, kot bi si kdorkoli lahko mislil. Pa ne samo pri kujanju, zrasla sem tudi osebnostno. Od prvega dne, ko sem stopila v kuhinjo, so verjeli vame in dihali z mano, ko sem domov prišla objokana, pa so mi vsi dali vedeti, da sem zanje že tako zmagovalka.

Kako so tvoji najdražji komentirali komentirali tvojo pot v MasterChefu? Kateri komentarji so te najbolj nasmejali, morda presenetili?

Kako je sodelovanje v šovu vplivalo nate osebno oziroma do kakšnih spoznanj o sami sebi si prišla?

Ugotovila sem, da sem res ‘občutljivček’ in da včasih preveč dvomim o svojih sposobnostih. Sama sebi sem največja konkurenca. Zavedam se, da sem še mlada in da je pred mano še vse življenje, zato gradim svojo osebnost in še vedno, ne glede na vse, želim ostati dober človek in tista nasmejana in energična Maša, kakršna sem bila do sedaj.

Videli smo, kako prešerne nasmehe si narisala na obraze stanovalcev Centra starejših Notranje Gorice. Kakšnih odzivov si sicer deležna?

Res je neverjetno, koliko ljudi stoji za mano. Nikoli si nisem predstavljala, da bom spoznala toliko ljudi, ki me bodo tako lepo sprejeli. Ves čas širim pozitivno energijo in vsem želim pomagati, tako kot sem do sedaj. To, da lahko nekomu polepšam dan, pa je zame tisto, kar največ šteje. Vzgojena sem po načelu, da se dobro z dobrim vrača, in v to res verjamem.