MasterChef jo je obogatil in naredil močnejšo

V oddaji bi si želela še ostati in pustiti ljudem še kak delček sebe, ker pa se od oddaje poslavljam, pa vam vsem skupaj povem, da se še srečamo in da Kreativka slaščic še ni rekla zadnje besede.

Premalo pečen piščanec … posebnega komentarja na to res nimam (smeh) … Krivca za moj izpad iz oddaje je nesmiselno iskati in nek izgovor prav tako. Piščanec ni bil pečen, to je to. Preprosto je prišel moj čas odhoda.

Na katere svoje dosežke v šovu si najbolj ponosna?

Ponosna sem nase že ob misli, da sem stopila iz cone udobja in se podala v neznano, saj oddaja MasterChef ni tako preprosta. Vemo, da je zelo naporna, in ker so prisotne tako kamere kot javnost, je to resničen dosežek. Pa tudi uvrstitev med najboljših 9, delo na sebi in spoznavanje številnih ljudi. Res sem vesela in ponosna nase. Prej, kot o dosežkih, bi tu lahko govorila o potrditvah znotraj sebe in o mojih lastnih spoznanjih.

MasterChef izkušnja je bila zate nepozabna. Zakaj?

Izkušnja v šovu MasterChef je zame res nepozabna, edinstvena in neponovljiva. Vseskozi se ukvarjaš s stresnimi situacijami, se konstantno umirjaš, razmišljaš o sebi, se poglabljaš vase in se fokusiraš za delo naprej. To je delo, ki nam da šolo za naprej, saj se marsikaj naučiš o sebi in drugih, kako telo odreagira in kaj moraš ti storiti sam, da situacijo spremeniš sebi v prid.