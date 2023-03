MasterChef kuhinja odpira svoja vrata, pot do zmage bo najtežja doslej

Šestnajsterico čaka dolga pot do zmage, ki bo polna ovir in stresnih situacij, kuharske izzive pa jim bo nalagala znana zasedba priznanih slovenskih chefov. Luka Jezeršek, Bine Volčič in Karim Merdjadi napovedujejo, da bodo tudi v novi sezoni radovedni, strogi in iskreni, preizkušnje za tekmovalce pa najbolj zahtevne doslej. Luka Jezeršek: "Pot do zmage še nikoli ni bila tako težka." Bine Volčič: "Da postanete najboljši, boste morali garati tako, kot niste garali še nikoli."