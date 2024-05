Gašper Kramar: Dva raka sta me psihično potrla, ker sem bil fizično šibkejši

V novi epizodi spletne oddaje MasterChef Slovenije gostimo Gašperja Kramarja, ki je kasneje, po končanem šovu, navdušil tudi s svojo dobro voljo in vztrajnostjo v najtežjih trenutkih. Gašper se je namreč z diagnozo rak soočil kar dvakrat in bolezen tudi dvakrat premagal. Na hodnikih onkologije pa spoznal ljubezen svojega življenja, njegovo Klaro, s katero sta si v težkih trenutkih vedno stala ob strani in zaradi lastne izkušnje bolje razumela, kaj prestaja partner. Gašper je svojo zgodbo z nami delil med tem, ko nas je naučil pripraviti lahko in okusno poletno kosilo.