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MasterChef Slovenija

'MasterChef ljudi spodbudi, da probajo nekaj novega'

Ljubljana, 09. 09. 2026 06.10 pred 10 urami 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Mojmir Šiftar

Kuharsko oddajo MasterChef Slovenija, vsaj glede na rezultate meritev gledanosti, še vedno izjemno radi spremljate. Kdo izmed 16 ljubiteljskih kuharjev bo osvojil bogato nagrado v višini 50.000 evrov? Kakšna je konkurenca letos, za koga najbolj goreče navijajo gledalci? Kakšne specialitete najbolj navdušujejo kuharske mojstre in katere naloge so tekmovalce spravile v nelagodje?

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