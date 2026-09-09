MasterChef Slovenija
'MasterChef ljudi spodbudi, da probajo nekaj novega'
Kuharsko oddajo MasterChef Slovenija, vsaj glede na rezultate meritev gledanosti, še vedno izjemno radi spremljate. Kdo izmed 16 ljubiteljskih kuharjev bo osvojil bogato nagrado v višini 50.000 evrov? Kakšna je konkurenca letos, za koga najbolj goreče navijajo gledalci? Kakšne specialitete najbolj navdušujejo kuharske mojstre in katere naloge so tekmovalce spravile v nelagodje?
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