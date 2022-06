MasterChef Slovenija nocoj praznuje častitljiv jubilej

Nocoj bo na sporedu že 200. oddaja priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija. Kot so povedali sodniki, se je v najbolj popularni kuhinji pri nas kalilo že več kot 130 ljubiteljskih kuharjev, ki so se skupaj soočili s kar 310 kulinaričnimi izzivi. Karim Merdjadi: Dobili smo sedem izjemnih zmagovalcev, podelili sedem MasterChef pokalov in skupno 350.000 evrov." Bine Volčič: Kar pa je najbolj pomembno, celotni Sloveniji smo razširili kulinarična obzorja." Luka Jezeršek: Mi trije smo v tem času uživali, upam, da ste pred TV-ekrani uživali tudi vi." Karim: In da boste skupaj z nami tudi danes. Obudili bomo spomine na stare čase."