MasterChef Slovenija se na POP TV vrača 8. marca

Nova sezona kuharskega šova MasterChef Slovenija bo vsebinsko pestrejša, izzivi drugačni in sestavine nepoznane. Poznani pa so sodniki: Bine Volčič, Karim Merdjadi in Luka Jezeršek. "Mislim, da bomo takšni kot vsako leto, radovedni med kuhanjem, strogi pri spremljanju časa in iskreni pri ocenjevanju," je tik pred startom jasen Bine. Sodniki, ki imajo za seboj že nekaj sezon, se zelo dobro spominjajo prvega skupnega televizijskega sodelovanja.

"Prve sezone se spominjam, kot da bi bila včeraj. Nekaj novega v mojem življenju, razburljivo, veliko neznank in veliko učenja, kako poteka produkcija takšne oddaje. Šov sem poznal že prej in zdelo se mi je neverjetno, kako amaterski kuharji lahko naredijo dokaj kompleksne jedi. Ustvarjanje takšnega šova me je tako potegnilo noter, da sem še vedno tu," se nasmehne Karim. Luka pa: "Na VOYO sem si uspel pogledati vse sezone MasterChefa in moram priznati, da občutek med gledanjem prve sploh ni tako slab. V tem času se je spremenilo predvsem naše razumevanje ustvarjanja TV in lahko rečem, da smo pri snovanju oddaj vsako leto bolj kulinarični." Ravno to pa je bistvo tega šova: razširiti kulinarična obzorja Slovencev in izboljšati domače jedilnike.

