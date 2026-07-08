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MasterChef Slovenija
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O oddaji MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija tekmovalci

O oddaji MasterChef Slovenija

Lara Kutnar
MasterChef Slovenija tekmovalci

Lara Kutnar

Jure Kirbiš
MasterChef Slovenija tekmovalci

Jure Kirbiš

Tadej Ladinek
MasterChef Slovenija tekmovalci

Tadej Ladinek

Novi sodnik Mojmir Šiftar: V razmetani kuhinji ne moreš dobro kuhati
MasterChef Slovenija

Novi sodnik Mojmir Šiftar: V razmetani kuhinji ne moreš dobro kuhati

Luka in Karim o novem sodniku: Če ga bo odneslo, ga bova midva nazaj prinesla
MasterChef Slovenija

Luka in Karim o novem sodniku: Če ga bo odneslo, ga bova midva nazaj prinesla

Spoznajte tekmovalce 10. sezone šova MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija

Spoznajte tekmovalce 10. sezone šova MasterChef Slovenija

Predstavitev je konec, sodnike navdušile tri tekmovalke
MasterChef Slovenija

Predstavitev je konec, sodnike navdušile tri tekmovalke

Miša Koplova: MasterChef ni le tekmovanje, je osebna preobrazba
MasterChef Slovenija

Miša Koplova: MasterChef ni le tekmovanje, je osebna preobrazba

Samo Kreft MasterChef Slovenija tekmovalci

Samo Kreft

0
Dan Prohart MasterChef Slovenija tekmovalci

Dan Prohart

0
Blaž Plohl MasterChef Slovenija tekmovalci

Blaž Plohl

0
Matic Maček MasterChef Slovenija tekmovalci

Matic Maček

0
Anja Oberstar MasterChef Slovenija tekmovalci

Anja Oberstar

0
Tamara Erlah MasterChef Slovenija tekmovalci

Tamara Erlah

1
Barbara Poljanec MasterChef Slovenija tekmovalci

Barbara Poljanec

0
Martina Trgovec MasterChef Slovenija tekmovalci

Martina Trgovec

0
Anamarija Truden MasterChef Slovenija tekmovalci

Anamarija Truden

0
Barbara Ribič MasterChef Slovenija tekmovalci

Barbara Ribič

0
Davida Pogorevc Hafner MasterChef Slovenija tekmovalci

Davida Pogorevc Hafner

1
Pia Pajnič MasterChef Slovenija tekmovalci

Pia Pajnič

0
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03:40
MasterChef Slovenija: Anamarija Truden
MasterChef Slovenija tekmovalci MasterChef Slovenija: Anamarija Truden
02:03
MasterChef Slovenija: Julija Bukvič
MasterChef Slovenija tekmovalci MasterChef Slovenija: Julija Bukvič
03:20
MasterChef Slovenija: Doris Vlah
MasterChef Slovenija tekmovalci MasterChef Slovenija: Doris Vlah
03:17
MasterChef Slovenija: Barbara Nonis
MasterChef Slovenija tekmovalci MasterChef Slovenija: Barbara Nonis
02:21
MasterChef Slovenija: Sandra Dobaj
MasterChef Slovenija tekmovalci MasterChef Slovenija: Sandra Dobaj
03:09
MasterChef Slovenija: Sabina Jeršin
MasterChef Slovenija tekmovalci MasterChef Slovenija: Sabina Jeršin
03:37
MasterChef Slovenija: Anja Fir
MasterChef Slovenija tekmovalci MasterChef Slovenija: Anja Fir
01:51
MasterChef Slovenija: Brina Robnik Kobal
MasterChef Slovenija tekmovalci MasterChef Slovenija: Brina Robnik Kobal
03:34
MasterChef Slovenija: Zala Pungeršič
MasterChef Slovenija tekmovalci MasterChef Slovenija: Zala Pungeršič
02:42
MasterChef Slovenija: Špela Leskovar
MasterChef Slovenija tekmovalci MasterChef Slovenija: Špela Leskovar
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Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom
Menite, da boste poznali odgovore v kvizu Na lovu?
Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom
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A1, Ljubljana - Maribor, uvoz Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 13 min, dolžina: 4 km in 500 m.
Ovire 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Unec v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
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