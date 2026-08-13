Ime in priimek: Ajda Osta Starost: 32 Kraj: Ljubljana Izobrazba: Arhitektka Zaposlitev: Grafično in notranje oblikovanje

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Bivša šefica me je nagradila s slaščičarskim tečajem v Dubaju, kjer sem poleg novih tehnik spoznala tudi svojega moža.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Ne vem. Verjamem, da so me vse težje preizkušnje izoblikovale v to, kar sem danes. Zato jih ne vidim kot žalostne.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Trudim se biti urejena, nisem pa vedno.

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

Na dan približno 1 uro, ko pa imam čas, tudi cel dan.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najljubše: pečenje in oblikovanje Najmanj ljubo: cvrtje in pomivanje

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Upam, da z dobrimi kombinacijami okusov, natančnostjo in kreativnostjo.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Mislim, da bo skok iz cone udobja in dober izziv.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Nikogar me ni strah, vse spoštujem. Mogoče bom najboljši odnos razvila z Luko. Se mi zdi, da deliva podobne vrednote.

Če bi lahko en teden kuhala z enim od sodnikov, koga bi izbrala?

Luko.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Artičoka.

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela?

Prostor, kamor bi ljudje radi zahajali in kjer bi se počutili dobrodošlo. Prostor bi se odpiral na lep vrt, stregli pa bi slastne zajtrke, sladice in zdrava polnovredna kosila.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala?