Aljoša Galun

Opiši se v nekaj stavkih.

Sem radoveden, požrtvovalen, predober, preudaren in nekdo, ki vedno išče nove izzive. Menjal sem že nekaj služb in tako ugotovil, da težko delam, če ne delam za ljudi ali nisem obkrožen z ljudmi. Dobrih 16 let delam kot gasilec, kjer sem dobil večino svojih dobrih lastnosti. Kolikor mi služba dopušča, grem rad na rekreacijo (nogomet, odbojka, hitra hoja, kolo). Kadar moram iz sebe spraviti stres, ki se mi nabira v službi, pa moram obvezno vstopiti v kuhinjo, kjer se počutim najbolj sproščeno.

Najbolj zabavna zgodba o tebi ...

Najboljše so spontane dogodivščine, ki bi jih lahko dolgo našteval. Ena izmed njih se je zgodila po naši gasilski veselici. Tisto leto si zaradi službe in dela na kmetiji s prijateljem nisva mogla privoščiti morja, zato sva se po veselici dogovorila, da greva na morje. Prijatelj naju je namreč izzval, da si ne upava z njim na morje, a ker se je vse poklopilo, da sem dobil jaz štiri dni prosto, on pa je doma vse uredil, sva se usedla z njim v avto in odpeljali smo se na Pašman. Tako se je pričela ena lepa zgodba.

Najbolj žalostna zgodba o tebi ...

To je zgodba, ki se jo zelo nerad spominjam. Spomladi leta 2010 se mi je življenje postavilo na glavo. Trenutek nepozornosti na cesti in glasen bum. Po 14 dnevih umetne kome sem se zbudil in vse, kar sem lahko prej delal, se mi je podrlo z diagnozo, ki mi je vse te stvari onemogočila. Prvotna zdravniška napoved je bila, da bom hrom, a so se kasneje z operacijo k sreči stvari obrnile na boljše. Po dveh mesecih sem zapustil bolnišnico in nadaljeval s četrtim letnikom srednje šole. Po petih mesecih sem bil takšen, kot sem bil pred nesrečo, z manjšimi športnimi omejitvami. Počasi sem začel tudi s športom, s kolesarjenjem in hitro hojo. Sedaj igram tudi nogomet, ampak le s prijatelji, ki vedo, kaj se mi je zgodilo in med igro do mene niso preveč agresivni. Na srečo se je na koncu vse dobro izšlo.

Kdaj si se prvič 'srečal' /'spopadel' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Začetki s kuhalnico so bili v osnovni šoli, ko sem bil star približno 11 let. Spomnim se, da je mama pripravljala nedeljsko kosilo – takrat sem ji že pomagal pri paniranju zrezkov, in čeprav me je naganjala iz kuhinje, sem vztrajal. Na koncu je popustila mama, dobil sem bitko in veselje do kuhanja se je začelo.