Anamarija Truden

Ko vprašam domače, pravijo, da je bila to rižota z doma nabranimi jurčki. Še vedno jo moram pripraviti vsako leto, ko rastejo gobe.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Ne spomnim se, kdaj sem se prvič srečala s kuhalnico. Vem pa, da je bilo to že zelo zgodaj, saj sem od nekdaj zelo rada jedla in posledično tudi pomagala pri kuhanju in preizkušanju jedi ob štedilniku. Sem pa že kot majhna punčka očetu vsako jutro skuhala kavo (če to šteje).

Verjetno celotno leto 2024, ki je bilo res težko in me je zagotovo spremenilo.

Mislim, da se na vsakem potovanju zgodi kakšna zanimiva zgodba. Spomnim se, ko sem s fantom v Dolomitih na gorilniku kuhala instant testenine in naju je mimoidoči Italijan vprašal, če naju lahko slika. Ne vem, ali je bil tako zgrožen, ker sva pripravljala instant testenine ali ker sva pozimi zunaj na gorilniku kuhala hrano.

Vedno aktivna, nasmejana in srčna oseba. Največkrat me lahko najdete zunaj v naravi, za štedilnikom ali pa med tem, ko jem (smeh). Najbolj uživam v preprostih stvareh, recimo jutranjih sprehodih s psom, peki kruha z drožmi, pobiranju zelenjave na vrtu, opazovanje sončnih vzhodov in zahodov v hribih, spanju v šotoru pod zvezdami v naravi, dobrih pogovorih s prijatelji ...

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Mislim, da je bil največji eksperiment kuhanje izven kuhinje, saj sem kuhala že marsikje na gorilniku (od currya ob jezeru na Lofotih, pašte pod Tre Cime pozimi v Dolomitih, pire krompir in hrenovke v vetru na Islandiji, mlečni riž na dežju na Norveškem ...).

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Ne bi rekla, da vlada kaos, ampak tak urejen nered. Nerada se držim natančnih meric in postopkov. Veliko raje eksperimentiram in ustvarjam.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Že večkrat. Sploh kadar eksperimentiram in poskušam kakšen recept narediti bolj zdrav in je jed videti lepo, okus pa je na žalost daleč od videza.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Raje kuham, ker so mi bližje kuhane jedi in ponavadi zahtevajo manj dela in časa. Ne maram preveč dela s testom in postopkov, ki jih zahteva peka. Sem pa v zadnjem letu res vzljubila peko kruha z drožmi.

Slano ali sladko? Zakaj?

Počutim se bolj suvereno v slanih jedeh, saj ne maram receptov in natančnih postopkov, kot jih zahtevajo sladice. Pa tudi nisem ravno sladkosneda in zato nikoli nisem ustvarjala veliko sladkih jedi. Se pa v zadnjem času spopadam tudi s tem izzivom, saj je moj partner nor na sladko.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

To bi bila zagotovo kakšna izmed jedi iz buče, saj jo obožujem (curry z bučo, bučna pita, solata s popečeno bučo, bučna rižota ...)

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

Kuham vsak dan, težko bi rekla koliko časa, je pa zagotovo vsaj 1–2 uri na dan.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najljubše opravilo je kreiranje jedi in pa končni del, ko mi uspe res lep plating in vidim zadovoljne nasmehe na obrazu bližnjih (pa seveda tudi, ko sama jem). Bi rekla, da res ne maram lupljenja zelenjave, če se le da in če je zelenjava domača, je nikoli ne olupim.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Želim si jih navdušiti s kakšno zelenjavno jedjo, solatami in pa s svojo "kreativo" in upam, da tudi z lepimi krožniki.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Mislim, da bo zagotovo na trenutke tudi težko, saj je to vseeno tekmovanje, veliko stvari bo novih in izven cone udobja. Poleg tega pa je vedno prisoten tudi časovni pritisk.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Nikogar od sodnikov me ni strah, saj se bom potrudila, da kritik ne bom jemala osebno, ampak zgolj kot način, da svoje kuhanje še izboljšam in rastem. Mislim, da bi se dobro ujela s Karimom, ker se mi zdi najbolj sproščen od sodnikov.

Če bi lahko en teden kuhala z enim od sodnikov, koga bi izbral?

Težka izbira, ker ima vsak svoj značilen stil kuhanja in znanje, ki bi mi ga lahko predal. Definitivno mislim, da bi uživala ob kuhanju s Karimom in bi se lahko naučila veliko slaščičarskega znanja, ki mi ga primanjkuje. Bi pa bilo zanimivo spoznati tudi vso širino in kreativnost sodnika Mojmirja.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

S tem se bom ukvarjala, ko bom tam. Ne želim predvidevati stvari v naprej, mogoče pa stresa sploh ne bo. Poskušala bom obdržati svojo rutino s športom ter druženjem z najbližjimi in v naravi.

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela?

Restavracija bi bila majhna kamnita ali lesena hiška nekje na podeželju, blizu vode ali na hribčku. Opremljena bi bila v skandinavskem ali alpskem slogu. Poleg bi bil ogromen vrt, pa tudi kakšne živali in topla greda. Meni bi bil tedenski oziroma bi se spreminjal glede na zelenjavo in hrano, ki bi bila v času ponudbe v sezoni. Sledila bi principu "z vrta na mizo". Hrana bi bila sveža, lahka in zdrava. V jesenskem času bi bilo na primer v ponudbi veliko jedi iz buč (juhe, solate, sladice ...), radiča, ohrovta, lešnikov, kostanja ...

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala MasterChef?

Zaenkrat še nisem zares razmišljala o tem, kaj bi naredila z nagrado, saj si želim biti v sedanjosti, uživati v tem, kar delam, in se malo prepustiti življenju. Zagotovo pa lahko rečem, da bi nagrado investirala v nadgrajevanje znanja, nabiranje izkušenj in grajenje svoje poti.