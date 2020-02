Ana Potočnik

Kdaj si se prvič 'srečala' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Pred dvema letoma, ko sem prvič začela delati. Delala sem tudi kot slaščičarka.

Kdo te je navdihnil za kuhanje: šovi ali mama, babica ... Nekdo od družinskih članov?

Od nekdaj sem se iskala v umetnosti, nisem pa bila prepričana, kakšen umetnik bom. Na koncu sem se našča v slaščicah.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Odkar sem se znašla v slaščicah sem začela dosti ustvarjati. Največkrat so to ponesrečene, kdaj pa tudi uspešne sladice. Te so največkrat poskusili moji starši in prijatelji.

Največji eksperiment, ki si ga izvedal v kuhinji? Si kdaj poskušla z mešanjem poljubnih sestavin in ustvarjanjem lastne recepture po svojem občutku in kakšen je bil končni rezultat?

Najbolj zanimivo, kaj sem do zdaj delala, je mirror glazura in jagodni kaviar.

Bi rekla, da si v kuhinji urejna in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Kakor kdaj, ponavadi sem urejena.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Če že moram izbrati, raje pečem. Sladice so moja strast.

Slano ali sladko? Zakaj?

Sladko, ker sem se v tem našla in bi se rada čim več naučila. Rada bi se razvijala v tej smeri.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Fuži s tartufi s popečenimi šparglji, zavitimi v panceto.

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

Tri do štiri dni na teden, včasih manj.