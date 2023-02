Opiši se v nekaj stavkih.

Sem včasih nerodna in dokaj zadržana Belokranjka, ki večino dni razmišlja o kuhanju, ta razmišljanja pa testira na filmskih večerih s prijatelji. Rada potujem in odkrivam mesta ter kulinariko lokalcev, spijem preveč kave, najraje jem sladoled pozimi, berem, igram ukulele in vsake toliko vzamem v roke violončelo, da vidim, če še znam spraviti zvok iz njega.

Kdaj si se prvič 'srečala' /'spopadla' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

S kuhanjem sem nekako v stiku že od malih nog – vedno sem se potikala okoli mami ali babi, ko sta pripravljali kosila.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Se niti ne spomnim, prva stvar ki sem jo skuhala, je bil verjetno puding, ki sem ga zagotovo "zapalila". Drugače pa sem, ko sem bila mlajša, vedno prevzemala peko sladic ob vikendih – eden od receptov, ki sem ga pekla skoraj vsako nedeljo, so bili "pol-čupavci." Torej take sestavine kot za kokosove kocke, le da kocke niso bile razrezane in posebej povaljane v čokolado in kokos, ampak je bilo vse skupaj v pekaču. Manj dela, na koncu smo bili pa vsi zadovoljni.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Hm, mogoče 18-urni krompir (potato pave) ali pa kavni entremet (porcijska sladica), ki je bil sestavljen iz 7 elementov, večino od njih pa sem delala prvič. Testo mi sicer ni najbolj uspelo, drugi elementi so pa bili kar okusni.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Odvisno od zadeve, ki jo pripravljam. Če pečem kolače, torte, pripravljam sladice, se zagotovo bolj držim "pravil" in meric, ki so potrebne, da nek biskvit pravilno uspe. Mislim da je samo kuhanje (recimo mesnih, ribjih jedi, kar se ne tiče peke) veliko bolj prizanesljivo in tam ni potrebno vse odmeriti na gram ali mililiter natančno.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Že večkrat, sicer so jedi vedno užitne, detajli so tisti, ki ne "štimajo". Premalo soli, napačni odmerki začimb, testenine preveč ali premalo skuhane – na koncu je vse skupaj malo "meh".

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Kuham, ker si dovolim eksperimentirati bolj kot s peko. Pri peki je tudi veliko odvisno od okolja – sploh temperature prostora. Pri kuhanju si zadam neko končno sliko, do katere večinoma vedno pridem uspešno – po poti, ki sem jo želela ubrati, ali pa z nesrečami in napakami vmes. Peka pa ti nesreče v velikih primerih ne odpusti – biskvit ne naraste, smetana se ne stepe pravilno, mousse se ne shladi v pravem času.

Slano ali sladko? Zakaj?

Sladko, ker mi prinaša užitek, nek dekadentni občutek.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Breskova galetta s čilijem. Mešanje sladkega s pekočim, različne teksture, kar stopi se v ustih. Obvezno pokapljano z medom na koncu!

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

Skoraj preveč. Med tednom malo manj, zato pa nadoknadim med vikendi – bi rekla, da skupno v tednu zagotovo 10-15 ur.