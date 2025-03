Anja Oberstar

Kdaj si se prvič 'srečala' s kuhalnico? Opiši izkušnjo. Od malega sem rada ustvarjala v kuhinji in pomagala babici in mami. Mislim pa, da je bilo prvo kuhanje priprava kave, ki je verjetno 'skipela', kar mi še danes pogosto uspe.

Najbolj žalostna zgodba o tebi? Žalostna in najbolj pretresljiva zgodba je bila bolezen starejšega sina, ko je bil še dojenček, ko smo morali preživeti veliko dni in noči v bolnišnici. Na srečo se je zgodba končala srečno in danes je zelo živahen najstnik.

Najbolj zabavna zgodba o tebi? Ena zabavna zgodba je povezana s torto za moj rojstni dan, ki sem jo delala kar dva dni. Ko sem končala z obmazovanjem in krašenjem in jo je bilo treba prestaviti v hladilnik, se je v trenutku, ko sem dvignila krožnik s torto, ta prelomil na pol in torta se je razletela po tleh. V tistem trenutku sicer ni bilo ravno smešno, a sem vseeno v zelo kratkem času pripravila novo sladico.

Opiši se v nekaj stavkih. Sem oseba, ki nenehno išče pustolovščine, dogodivščine, nove stvari in izzive. Ko se za nekaj odločim, sem zelo motivirana in odločna, da stvar izpeljem na najboljši možen način do konca.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Čokoladna torta. Poskusili so jo domači.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

V bistvu še vedno poteka ... japonski cheesecake, za katerega verjamem, da mi bo nekega dne uspel. Trenutno sem pri poskusu št. 15.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Posodic in meric se ne držim vedno, ker veliko kuham in pečem po okusu. Kljub temu pa se trudim, da je moje kuhanje, vsaj kar se tiče sestavin, dobro organizirano. Po kuhanju pa se včasih zgodi, da se primem za glavo, ko pogledam po kuhinji.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Mislim, da je to bila baked Alaska. Navzven lepa, popolna, lepo zapečen beljak, ob prerezu pa stopljen sladoled.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Pečem. Ker ko enkrat zmešaš vse surovine, samo čakaš in upaš, da iz pečice pride slastna jed.

Slano ali sladko? Zakaj?

Sladko. Ker kakor koli obrnemo, je sladica običajno zadnja na jedilniku, torta zadnja na praznovanju in po njej se izkušnja zapomni. Sladke dobrote prinesejo nasmeh na obraz vsakomur.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi navdušila tudi naše sodnike?

Sladica – tortica iz orehov in sladkorja. Ko ju pravilno obdelaš in združiš, je to pravi užitek za brbončice. Sestavini sta sicer zelo močni, zato je na krožniku še nekaj dodatnih sestavin, ki uravnotežijo okus.

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

Ker sem mama najstniku in malemu gurmanu, je moj čas pred in po službi ter med vikendi običajno namenjen kuhanju in peki. V kuhinji sem tako vsak dan.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najljubše opravilo je mešanje sestavin in uporaba različnih tehnik. Najmanj všeč pa mi je nakupovanje sestavin, še posebej, če vseh ne najdem v eni trgovini.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Pred sodnike bom stopila taka, kot sem. Pozitivna, nasmejana in upam, da s čim manj treme, oziroma da bo ta čim prej minila. Skozi oddaje pa bi želela dokazati, da se lahko "iz malega rodi veliko", da sem napredovala in da je moja želja po ustvarjanju v kuhinji res velika.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Na splošno mislim, da ne. V kuhanju in celotnem procesu bom zagotovo maksimalno uživala. Pričakujem morda tudi kakšen težji dan, ko ne bo šlo vse po planu, vendar se ga ne bojim. Za dežjem vedno posije sonce.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Vsi trije so strah in trepet, vendar bi izbrala Karima, ker je mojster na področju, ki mi je najljubše, in verjetno bom vsakič, ko bo poskusil mojo slaščico.

Če bi lahko en teden kuhala z enim od sodnikov, koga bi izbrala?

Seveda Karima.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Mislim, da bo skozi vsako oddajo lažje. Na začetku bo gotovo malo treme, vendar ne dvomim, da bo ta hitro minila, ko bom začela kuhati.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Če bi bila hrana, bi bila gotovo torta, ker v sebi skriva vedno neko presenečenje.

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela? Opiši atmosfero, prostor, meni ...

Če bi bile brezmejne možnosti, bi bila moja restavracija na pečini, ki bi se dvigala nad morjem. Bila bi elegantna, vendar v slogu Grčije. Obdana bi bila z grmičevjem plumerije, ki oddajajo res poseben vonj. Meni bi bil grški, ki je seveda veliko več kot samo gyros.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?

Nagrada bi bila vsekakor namenjena nadaljevanju moje poti v kuharskih oziroma slaščičarskih vodah.