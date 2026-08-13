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Anna Masieievska

Ljubljana, 13. 08. 2026 08.00 pred 8 urami 3 min branja 0

Avtor:
E.K.
Anna Masieievska

Anna Masieievska je zelo mlada, odgovorna in radovedna ljubiteljica sladic. Rada preizkuša nenavadne kombinacije okusov in sprejema nove izzive.

Ime in priimek: Anna Masieievska

Starost: 22

Kraj: Ljubljana

Izobrazba: nedokončan dodiplomski študij na področju turizma

Zaposlitev: samozaposlena

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Ne bi rekla, da imam kakšno posebno zabavno zgodbo. Veliko sem se vedno zabavala, posebej v otroštvu, kot verjetno vsak otrok. Ko si odrasel, drugače razumeš življenje, tako da se "zabavne zgodbe" spremenijo v lepe spomine, jih imam res veliko.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Najbolj žalostna zgodba, bi rekla, da je bila, ko je umrl moj papagaj. Moja takrat 5-letna sestra ga je spustila iz rok, ker jo je ugriznil. Takrat pa je bil v sobi mucek in mu je v petih sekundah pogrizel vrat.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Ne spomnim se točno, kaj je bilo (če ne štejemo mering), in kdo jo je poskusil, ampak vedno sem pripravljala sladice za celo družino: mamo, očeta, sestro, babico in dedka ter družino mojega strica, ker so takrat vsi živeli čez cesto, in bila sem zelo vesela, da sem lahko delila svoje sladice z družino.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Moji največji eksperimenti so novi okusi sladic. Nekateri izmed najbolj nenavadnih okusov so: malina + čili, šampanjec + jagoda, limona + limeta v večji količini, bazilika + meta + jagoda, kumara + limeta. Veliko se tudi igram z različnimi začimbami, kot so cimet, nageljnove žbice, kardamom, muškatni orešček in druge.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

V življenju ne maram kaosa, ampak ko moraš pripraviti jed v 30 minutah, nimaš časa, da vse pospraviš. Upam, da se bom naučila držati meric in postopkov tudi pri pripravi v 30 minutah.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Ponavadi sem zelo pozorna na vse stvari, ki vplivajo na okus. Edino, kar včasih naredim, je, da dodam preveč soli v kakšne jedi. Tako da bi rekla, da so jedi ponavadi boljše na okus kot na videz.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Za sodnike bi pripravila kakšno sladico. Morda kakšno pistacijevo tarto ali tiramisu.

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

Med delovnimi dnevi kuham manj, med počitnicami pa lahko od pet do osem ur, da pripravim kakšno bolj zapleteno sladico.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najmanj rada pomivam posodo (smo iskali novo stanovanje in ena izmed najbolj pomembnih stvari je bila, da imamo pomivalni stroj). Najbolj rada kuham nekaj novega in zanimivega, ker zelo rada sprejemam izzive.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Ne bojim se sodnikov, ker so na MasterChefu, da mi pomagajo in svetujejo. Upam, da bom z vsemi sodniki lepo sodelovala.

Če bi lahko en teden kuhala z enim od sodnikov, koga bi izbrala?

Z veseljem bi sodelovala z Mojmirom, ker je res kuhar "nove generacije" in zelo veliko zna o moderni kuhinji.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Upam, da ga ne bom imela.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Cheesecake bi bila ziher, ker ga obožujem.

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela?

Najverjetneje ne bi bila restavracija, ampak slaščičarna. Bila bi v pastelnih barvah: roza, nude, mlečna, siva. Vsake nekaj mesecev bi se meni spreminjal, ker je toliko različnih stvari na svetu, ki jih lahko poskusiš! Sploh ne razumem, zakaj slaščičarne imajo vedno samo pet okusov in to je to.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?

Nadaljevala bi študij v smeri slaščičarstva in si plačala študij v Le Cordon Bleu v Parizu.

Anna Masieievska masterchef slovenija tekmovalka oddaja

Dominik Gajšek

Ajda Osta

24ur.com Natalija Sebanc
24ur.com Ajda Osta
24ur.com Karin Podboršek
24ur.com Lidija Subašić
24ur.com Kaja Naveršnik
24ur.com Martina Trgovec
Okusno.je Maša Cimermančič
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