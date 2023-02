Barbara Nonis

Opiši se v nekaj stavkih.

Sem srečno bitje. Kar počnem, počnem z veseljem in mar mi je za vsakogar. Zrasla sem v ljubeči družini, kjer je na eni strani mamina brezpogojna ljubezen in delavnost dala svoj pečat, na drugi strani pa so očetova dobrosrčnost, poštenost, ljubezen in veselje do življenja pustili svoje znamenje. Nekoč mi je bilo potovanje po svetu cilj, sedaj najdem cel svet v družini. Moj mož Theo je bister človek in veseljak obenem, kar napolni moje želje/potrebe po pametnih odločitvah in vsakdanjem smehu. Skupaj imava tri čudovite otroke, ki jih vzgajava v dobre ljudi s pokončno držo.

Kdaj si se prvič 'srečala'/'spopadla' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Prve samostojne poskuse sem delala v osnovni šoli, začenši s pudingi. Nič posebnega, bil pa je začetek. Spominjam se, da sem dobila recept za testenine z ragujem in bučkami in vsi so ga pohvalili, tako smo jedli ta krožnik še prevečkrat.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Torta z motivom morja za sinov rojstni dan je bila mojstrovina. Uporabila sem sladkorno maso in z njo izdelala ladjo, na kateri so bile razne živali, od leva, slona, žirafe, do kače in ptičkov. Po morju (torti) je plaval tudi kit, na obronku pa je bil mali otok z velikim svetilnikom in ob plaži je iz morja gledala hobotnica. Ustvarjala sem jo nekaj dni, o njej pa razmišljala tudi tedne. Ko sem jo dala na mizo med povabljene otroke, smo naredili par slik in v nekaj minutah je bilo mojstrovine konec. Kot mora biti! Tudi torta v obliki gradu za moji princeski ni bila nič manj slavnostna.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Joj, največji je bil zagotovo ta, da sem pozabila ekonom lonec na ognju zunaj za hišo. Ko sem po več urah prišla ven in vohala plastiko me je v trenutku prešinilo spoznanje. K sreči se je dobro končalo, lonec ni eksplodiral.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

V kuhinji imam rada red. Lepo mi je začeti v čisti kuhinji, zato, ko končam, za sabo pospravim. Rada delam po receptih, jih izboljšujem in si zraven zapišem najboljšo verzijo. Do grama točno.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

O, ja, in če se zgodi, imam svojo domačo žirijo, ki mi takoj pokomentira in zagotovi, da se briše iz menuja.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Odvisno od sestavine. Vsak okus, ki popelje, je vreden dela. Kuham z veseljem, pečem z veseljem.

Slano ali sladko? Zakaj?

Oboje. Sladko, ker je bolj pregrešno. Na morju pa slano.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Za tako specialiteto bi jih morala povabiti na morje (že to bi jih sezulo), nalovila bi školjke, rake, hobotnico in to postregla v prijetni družbi. Še tako prefinjena usta so našla nasmeh sreče po moji morski dogodivščini. Res gre zasluga svežini ulova, ampak vem, da bi to bila prava dogodivščina tudi za najboljše sodnike. Rada bi imela čas, velikokrat za res dobro jed priprave trajajo več ur. Otroci pravijo, da moram pripraviti testenine z vongolami ali svoj kruh, teh jedi jim ni nikoli dovolj. Z veseljem bi se lotila tudi modre rakovice.

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

V kuhinji preživim ogromno časa. V družini nas je veliko, zato so tudi količine velike, in ko vrt in sadovnjak obrodita, mi je vsega žal, če bi segnilo; zato vse predelam v ozimnico. Paradižnikova mezga je že cel ritual, pred leti sem jo kuhala iz 150 kg paradižnikov.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

V kuhinji opravim vse, ne da bi se vprašala, če mi je všeč. Všeč mi je. Nerada pa mečem hrano v smeti. Tega res ne maram. Čiščenja pečice se ne lotim ravno s petjem in preproge tudi ne umijem vsak teden. Tu vskoči moja mama, ki me s svojo marljivostjo nese kot prava mladenka.