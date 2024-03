Barbara Perić

Barbara obožuje barve in je vedno rada malo posebna. Vsega se loti in vse naredi malo po svoje. Njen mož je poklicni kuhar, ki ji je obljubil, da jo bo naučil kuhati in jo prijavil v MasterChef Slovenija. Po sedmih letih se je njegova napoved uresničila. V teh sedmih letih se je Barbara navdušila nad peko piškotov, ki jih neumorno peče. Doma ima več kot 500 modelov za piškote. Obožuje cimetove polžke, v njeni kuhinji ne smejo manjkati cimet, orehi, jabolka in limete. Pri peki piškotov nujno potrebuje dresirno vrečko in veliko potrpljenja. Njena zadnja domislica so sladki tortelini.