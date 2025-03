Barbara Poljanec

Barbara je 36-letna ljubiteljica kulinarike iz Škofje Loke, ki prisega na natančnost in red v kuhinji. Čeprav jo veselita tako kuhanje kot peka, jo profesionalno najbolj zanima slaščičarstvo, saj bi v primeru zmage svojo nagrado vložila v slaščičarski tečaj. Navdušuje jo eksperimentiranje z okusi, med njenimi najbolj zanimivimi podvigi pa je kavni kaviar za makrone. V MasterChefu namerava blesteti s svojo organiziranostjo, željo po učenju in premišljeno izbranimi jedmi, kot so pražena telečja jetrca.