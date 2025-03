Barbara Ribič

Opiši se v nekaj stavkih.

Sem Barbara, stara sem 25 let in prihajam iz majhne vasi Šetarov pri Lenartu v Slovenskih goricah. Sem nasmejana, energična, vztrajna in vedno pripravljena na nove pustolovščine.

Kdaj si se prvič 'srečal/a' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Odraščala sem na kmetiji v veliki družini, kjer je bilo vsakodnevno kuhanje s pretežno domačimi sestavinami pravilo, ne izjema. Ker sta kuhali seveda mama in babica, sem prepričana, da mi je kuhalnico prvič podala ena od njiju, sem bila pa še premajhna, da bi se tega spomnila.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Ne vem, katero jed bi lahko štela za prvo mojstrovino, so jo pa zagotovo poskusili moji domači – se pravi moja družina. Čeprav niso bili niti približno vsi kulinarični poizkusi uspešni, sem vesela, da so običajno (tudi ob prisotnosti kritik in komentarjev) vse "pospravili".

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Zelo redko se do potankosti držim določenega recepta, običajno pregledam več idej in iz njih skuham "po svoje". Bolj pridno sledim sladkim receptom, ker gre tam hitreje kaj narobe.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Prej obratno – odlično jed, ki pa niti približno ni bila videti tako.