Blaž Plohl je 22-letni maser iz Svetega Tomaža, ki prisega na zdrav in holističen življenjski slog ter uživa v druženju in dobri hrani. Kuhanje mu pomeni ustvarjanje, pri čemer stavi na natančnost in red, sodnike pa namerava navdušiti z jedmi, skrbno pripravljenimi na restavracijskem nivoju. Njegova največja kuharska strast so mesne jedi in omake, še posebej pa je ponosen na svoj goveji wellington. Njegova vizija za prihodnost je potujoči food truck s hranljivo, beljakovinsko bogato hrano za športnike, pri čemer bi mu morebitna nagrada v MasterChefu pomagala uresničiti ta cilj.