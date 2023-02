Brina Robnik Kobal

Opiši se v nekaj stavkih.

Ime mi je Brina, stara sem 21 let in prihajam iz Ljubljane. Čeprav je o sebi najtežje govoriti, je prvo, kar mi pride na misel, da sem zagotovo zelo energična oseba, ki jo nekaj žene k nenehnemu spoznavanju novega, izpopolnjevanju in pridobivanju pomembnih življenjskih izkušenj, zaradi česar se tudi nikoli ne branim zanimivih priložnosti, ki se mi na tej poti ponudijo. Novih izzivov me ni strah, zato sem se vedno pripravljena spopasti z njimi. Lahko zatrdim, da sem vesela, z optimizmom navdana oseba, ki jo življenje nenehno navdihuje. Vendar pa sem do sebe tudi zelo zahtevna, saj stremim k najboljšim rezultatom, ker vem, da lahko dosežem veliko.

Kdaj si se prvič 'srečala'/'spopadla' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

V kuhinji sem se vrtela že od nekdaj, četudi sem mami le pomagala pospraviti posodo v pomivalni stroj. Kuhalnico pa sem prvič prijela v roko pri približno treh letih, ko sem pokojni babici pomagala skuhati govejo juho, ki je bila na družinskem meniju vsako nedeljo ... Če se prav spomnim, pa sem svojo prvo kuharsko knjigo dobila za božič, pri približno desetih letih. Prebrala sem jo, kot bi mignil, in seveda večkrat tudi kaj skuhala po receptih, ki sem jih zase našla v njej. In prav takrat in tako se je moje kuharsko ustvarjanje v resnici tudi začelo.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Moja zares prava kuharska mojstrovina je nastala šele kakšno leto nazaj, ko sem se prijavila in tudi zmagala na natečaju Nov okus Ljubljane 2021. Okuse in zamisel za recept sem najprej nekaj dni premlevala v glavi, nato sem nabavila sestavine in jed skuhala. Pripravila sem pljučno pečenko z vinsko omako, bučnim pirejem ter raviolom, polnjenim s skuto, karamelizirano čebulo, jabolkom in orehi. Prvi jo je poskusil moj oče, ki je bil popolnoma navdušen.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Čeprav sem v kuhinji že veliko eksperimentirala, bi si tega želela še veliko več. Nikoli še nisem kuhala ničesar iz molekularne kuhinje in mislim, da se pravo eksperimentiranje začne šele tam.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

V kuhinji se priprave hrane lotevam različno. Kadar 'ustvarjam', ni moja kuhinja nikakor videti urejena, saj stvari ležijo razmetane po pultu, na mizi, v umivalniku, pa še kje. Pri ustvarjanju novih receptov in jedi sem pač kreativna, saj preizkušam nešteto nenavadnih kombinacij okusov in pri tem nimam kaj dosti časa za sprotno pospravljanje. Drugo pa je 'kuhanje', ko natančno vem, kaj želim skuhati, in si zato tudi pripravim vse, kar potrebujem, da mirno, urejeno in brez kaosa vse skupaj tudi pripravim.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Takšne jedi še nisem ustvarila, saj verjamem, da je dobra jed videti resnično dobro že na krožniku. Če pa v kakovost okusov niti sama nisem prepričana, tudi zunanji videz jedi, ki sem si jo zamislila, ne bo popoln.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Najraje kuham, saj sem pri tem bolj aktivna in nenehno skačem z enega lonca na drugega. Včasih pa lahko seveda kaj le narežem, položim v pečico in počakam, da se speče. Tudi v tem je najbrž nek čar.