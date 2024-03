Starost: 35 let Kraj: Ljubljana Izobrazba/zaposlitev: skrbnica poslovnih strank

Zakaj ste se prijavili v oddajo MasterChef Slovenija?

Zaradi novega znanja, nove izkušnje, novih poznanstev, predvsem pa zaradi izziva, da sodelujem pri tako velikem projektu.

Kako bi se opisali v treh povedih?

Obožujem mir in pozitivne odnose. Sem ekstrovertirana organizatorka, ki ljubi potovanja in širjenje obzorij. V stresnih trenutkih se rajši zaprem, v dobrih pa sem izjemno družabna in polna humorja.

Kako bi vas opisala prijateljica/prijatelj?

Vsestranska, polna idej in vedno pripravljena na akcijo. Oseba, ki vedno najde odgovore na vse tvoje probleme. Nikoli nič na prvo žogo, ampak premišljena in umirjena. Vse, kar manjka pa nadomestim s šalami in smislom za humor.

Kaj pričakujete od kuharske oddaje MasterChef in kaj sporočate gledalcem?

Od oddaje pričakujem predvsem eno prijetno kuharsko izkušnjo na visokem nivoju ter nova poznanstva, mogoče se tudi kakšno razvije v prijateljstvo. MasterChef je kot vlakec smrti, ko te ženejo večino časa adrenalin, sreča, zadovoljstvo in strah. Ko pa prideš dol, je pa tvoja edina misel, gremo še na eno vožnjo, takoj ...

Kaj bi storili z nagrado 50.000 €, če zmagate?

V primeru zmage bi uresničila svoje sanje po 'food trucku'.

Kaj vas je v življenju do zdaj najbolj prizadelo oz. imate kakšno takšno izkušnjo?

Ne morem izpostaviti nobene take velike izgube, ne vem, ali je to problem v mojem spominu ali pa si nobene stvari ne ženem toliko k srcu. Po mojem tudi, ker si vsako stvar razlagam tako: vse se zgodi z razlogom in samo vztrajaj naprej.