Ime in priimek: Daniela Perdih Starost: 34 Kraj: Kresnice Izobrazba / Zaposlitev: vodja prodaje

Opiši se v nekaj stavkih.

Sem mama dveh otrok, zaposlena na vodilnem položaju. V prostem času športam in kuham – oboje me izpopolnjuje in mi dovoli, da skozi to sproščam stres, ki mi ga prinaša vsakdanjik. Sem odločna, trmasta in ambiciozna, vedno pripravljena na nove izzive.

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Eden bolj zabavnih dogodkov v zadnjem času je bil, ko sem se udeležila Avirateka – to je v osnovi tek z ovirami, ampak je vse skupaj narejeno tako, da je zabavno. Od plezanja čez bale, "kopanja" v blatu, vožnje s samokolnico itd. Ena izmed "ovir" je bila ta, da so progo za kros namočili z vodo, da je bila zelo blatna in smo potem plezali po blatni stezi navzgor in se spuščali navzdol. V enem izmed jarkov se je nabralo toliko blata, da se mi je sezula superga in sem jo za nekaj trenutkov izgubila v blatu. Takrat mi ni bilo smešno, sedaj se pa kar nasmejim ob spominu na to, kako sem skakljala po eni nogi in po blatu iskala supergo.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Najbrž je najbolj žalostna zgodba o meni to, da sem več let vztrajala v nefunkcionalni zvezi. Ker sem večni optimist in sem upala, da bo s časom bolje, pa sem kasneje ugotovila, da me situacija uničuje. To se je potem izkazalo za resnično, ker sem po razhodu "prišla k sebi", se pobrala in zaživela. Če bi v zvezi še naprej vztrajala, zagotovo ne bi dosegla vsega, kar sem v preteklem letu, tako da mi je žal, da tega nisem dojela že prej in že prej prekinila.

Kdaj si se prvič srečala s kuhalnico?

V kuhinji sem pomagala mami in babici že od malega. Mami pri kuhi kosil, babici pa, ko je kaj dobrega pekla. V spominu pa imam najbolj prizor, ko sem imela na pultu 3 krožnike z moko, jajci in drobtinami – pohan piščanec je bil pri nas pogosto na meniju, paniranje pa je bilo opravilo, ki je bilo "rezervirano" zame.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Moje prvo samostojno kosilo so bili goveji izrezki v omaki in pire krompir. S tem sem presenetila starša enkrat med počitnicami, če se prav spomnim, v 3. razredu. Spomnim se, da je bil krompir že tako star, da sem ga komaj lupila, ampak sem se vseeno potrudila in naredila po svojih najboljših močeh. Starša sta bila navdušena, tako da sem tudi v prihodnje večkrat prevzela kuho kosila.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Najbrž je bil največji eksperiment, ko sem v študentskih letih po tem, ko sem bila enkrat v kitajski restavraciji, doma naredila trihodno večerjo za družinske prijatelje iz kitajskih jedi, za katere sem poiskala recepte na spletu. Vse je uspelo, gosti pa so bili navdušeni.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

To je pa čisto odvisno od tega, kaj delam. Če preizkušam nov recept, se držim recepta, kasneje pa ga po potrebi prilagodim po svoje. Pri izdelavi sladic se načeloma držim receptov, pri slanih jedeh pa si dam več svobode in kombiniram okuse in sestavine bolj po svoje. Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike? Doma zelo rada uporabljam slow cooker, tako da goste večkrat navdušim s tem, da pripravim kakšen kos mesa, ki ne velja za med boljšimi – npr. kračo, rebra itd. – tako, da je meso sočno in mehko, če je na mesu koža, pa jo obvezno še hrustljavo zapečem v pečici. Pri pripravi se igram z različnimi začimbami, tako da je meso še posebej okusno.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Ne maram lupljenja krompirja, pa tudi ko je treba nasekljati večjo količino čebule, to raje prepustim multipraktiku. Za najljubše pa ne vem. Vse rada delam, dokler ni kakšnih težav, npr. da se mi kaj zažge.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

MasterChef jemljem kot resen izziv. Enostavno zagotovo ne bo, sploh ker je eno kuhati doma, v miru, ali pa pod drobnogledom kamer in sodnikov, pod stresom, časovnim pritiskom in pa, ker se bo treba soočiti tudi z izzivi, ki mi morda ne bodo najbolj ležali.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Do vseh imam veliko spoštovanje, me pa je kar malo strah postaviti kakšno sladico pred Karima, saj so njegove prave mojstrovine in vem, da bo takoj našel vsako napako in pomanjkljivost, če bo prisotna. Zdi se mi, da se bom najbolje ujela pa z Mojmirjem, saj mi je všeč njegova energija, njegov pogled na kulinariko in sem se večkrat ob gledanju oddaj z njim najbolj strinjala.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Najbrž kakšna dobra tortilja, polnjena s pestrim, barvitim nadevom – veliko zelenjave, beljakovin in močnih okusov. Seveda pa tudi ravno prav pikantna.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?