Davida Pogorevc Hafner

Opiši se v nekaj stavkih.

Sem prijazna, rada se pošalim, spoznavam nove ljudi in poslušam njihove zgodbe. Sem avanturistična, obožujem potovanja, druženje s prijatelji, ukvarjanje s športom in obiskovanje različnih dogodkov. Trenutno študiram turizem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, doma pa pomagam v vinogradu in kleti. V prihodnosti si želim delati na tem področju in odpreti glamping s kuhinjo.

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Za moj 20. rojstni dan so mi doma povedali, da gremo na večerjo, a da se ne smem preveč elegantno obleči – naj bo športno. Dejansko so me peljali na Ptuj, kjer sem skočila s padalom iz letala! Med vožnjo mi ni bilo nič jasno, še ko smo prispeli, sem mislila, da je tam nekje skrita gostilna. Vedno sem se šalila, da si to želim, in domači so me na ta način res nepozabno presenetili.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Smrt mame leta 2022. Umrla je zaradi pljučnega raka.

Kdaj si se prvič "srečala" s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Moja prva "kuharska" izkušnja je bilo igranje z blatom in pretvarjanje, da so pesek, trava, prst, kamenje, palice in voda prave kuharske sestavine. Tako smo "pekli" potice, juhe in testenine. S pravim kuhanjem pa sem začela na počitnicah pri babicah – pomagala sem jima pri rezanju čebule ter pripravi jabolčnega zavitka in štrukljev.