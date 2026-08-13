Ime in priimek: Dominik Gajšek Starost: 25 Kraj: Celje Izobrazba: Srednješolska Zaposlitev: Samostojni podjetnik

Opiši se v nekaj stavkih.

Karizmatičen, delaven, nasmejan in aktiven. Zanima me veliko stvari, še posebej pa vonjave in ustvarjanje v kulinariki.

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Ko smo bili na morju s prijatelji, sem letos že skoraj tradicionalno skuhal 2 kg špagetov za 8 ljudi. Ni se mi zgodilo prvič ...

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Pred covidom sem preživel leto in pol v karanteni, saj sem bil pod sumom levkemije (krvnega raka). V tem času sem se še bolj povezal s hrano in kuhanjem. Odkril sem tudi veselje do skrbi za ljudi.

Kdaj si se prvič 'srečal' s kuhalnico?

Uhh, že od malih nog sem sedel na kuhinjskem pultu, medtem ko je mami kuhala in ustvarjala. Z babi in mami sem začel z rezanjem manjših koščkov zelenjave. Seveda sem tudi juho, zrezke v omaki in riž moral pomagati pomešati, da se ni sprijel.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Ko se je brat selil malo pred novim letom v stanovanje, sem na električni ponvi, ki je preveč ali pa premalo grela, spekel tri pljučne zrezke. Bili so tako okusni in mehki, da so me navdihnili za peko mesa. Seveda pa je veliko doprineslo, da je bila pljučna fino uležana in vakuumsko postarana (tega takrat še nisem vedel/razumel).

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Največji eksperimenti niso vedno najboljši. Tako da stvar, ki se mi je enkrat res zdela prima, so bila pečena jajčka na oko, samo da sem vmešal v beljak papriko v prahu ... česa tako mastnega in neokusnega potem dolgo nisem ustvaril.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Pri peki se meric držim, saj so dosti bolj pomembne. Medtem ko pri delanju slanih jedi pa bolj pustim, da me vodi okus kot pa nek standard, še posebej če sem originalen recept že sprobal in ga poznam.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Res rad pripravljam sestavine. Z veseljem mešam fino emulgirano omako. Uživam v vonjavah, ki jih zavohaš med kuhanjem. Nerad perem krpe za v kuhinjo.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Krompir na 1001 način. Osebnost. Sočen steak.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Mislim, da bo zelo zanimivo, da se bo veliko dogajalo in da bo veliko novih dogodivščin in znanja. Težko bo kdaj na momente, ampak mislim, da nam bo lepo.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Mislim, da te lahko tukaj strah samo ustavi in se že veselim z vsemi razviti odnos glede na to, kar bodo od mene zahtevali in kako me bodo videli.

Če bi lahko en teden kuhal z enim od sodnikov, koga bi izbral?

Mojmir. Nekako mi je najbližji in njegovo kuhanje bolj poznam. Všeč mi je to, kako lahko iz drugega kota uvidi in spremeni neko jed ali kako na netradicionalen način izpostaviti neko surovino, ki bi drugače lahko nanjo pozabili.

Kako misliš, da se boš spopadal s stresom pred kamerami?

Mislim, da mi bo šlo. Sam se hitro navadim nečesa novega in potem, kolikor so mi svetovali iz produkcije, na kamere hitro pozabiš. Tudi malo vodenja kako in kaj in bo konec super.

Če bi bil hrana, katera hrana bi bil?

Krompir

Če bi imel nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imel?

Atmosfera domača, ampak prefinjena. Ko vstopiš, diši po svežem kruhu in kavi. Hrana bi bila iz vrhunskih sestavin in delana tako, da se uporabljajo moči posameznih sestavin (korenček, ki je malo sladek, zelena, ki lepo zaokroži okus, meta, ki doda svežino, steak, ki je ali malo bolj masten in je pečen medium rare, ali pa filet, ki je lahko tudi kar surov).

Kaj bi naredil z nagrado, če bi zmagal MasterChef?