Doris Vlah

Opiši se v nekaj stavkih.

Sem zgovorna, optimistična, energična oseba

Kdaj si se prvič 'srečal' /'spopadel' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

To je bilo, ko sem imela 13 let in sem bila navdušena, ko je moja omica kuhala. Poskusila sem mrzlo sardino. Katastrofa.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Prva mojstrovina je bila omleta s špargi in prežgana juha in to je bilo za mojega očeta.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Največji eksperiment je bil kaviar iz tartufov.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Rada imam, da je vse v najlepšem redu. Ko kuham, je totalni kaos, a na koncu je vse čisto in okusno.

Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

To je normalno. V kuhinji ne more biti vse perfektno.