Dušan Šubic

Opiši se:

Sem pravkar dopolnil 50 let, tako pravi osebna izkaznica, jaz pa sem še vedno tam pri 25 letih. Delam v IT-oddelku trgovskega podjetja, ukvarjam se s podatki, izmenjavo, pripravo ter iskanjem po podatkih. Seveda je vse to hitreje, če napišem kak program. Pred časom sem se ukvarjal z modelarstvom – radijsko vodenimi letali. Trenutno so vsi v hangarju (beri: v kleti). Včasih sem tudi kaj zašil, pa ne samo luknje v nogavicah, tudi kakšno srajco ali hlače. Samo tega je že davno. Z veseljem se lotevam novih zanimivih stvari. Pomagam prijateljem pri kakšnih obnovitvenih delih oz. tehničnih izzivih – ali popravljanju česa ali pa samo sestavljanju pohištva. Poleg tega, da imam poseben odnos do kuhinjskih pripomočkov, ga imam tudi do ročnega orodja. (smeh)

Sem član Društva MENSA Slovenija (to je tistih 'ta brihtnih' :P), v katerem sem zadolžen za denarne transakcije – blagajnik. Za fizično sprostitev letam s sesalnikom in krpo po stanovanju, če se pa tega naveličam, pa z veseljem vzamem v roke lopar za badminton, seveda za partijo igre, ne za muhe loviti. Rad sedem na kolo, obiščem savno. Poleti pa najbolj uživam na dopustu v kampu ob morju v borovem gozdičku, nastanjen v šotoru. U, saj res, skoraj pozabil, zelo rad plešem, sicer sem malo zarjavel, a se vedno me močno zasrbijo pete. Tako, da če postanem zvezda (zmagam), se bom kar prijavil na Zvezde plešejo!

Najbolj žalostna zgodba o sebi ...

Ne maram, da se drugim smilim … Je pa verjetno najbolj žalosten dogodek ta, ko sva z bivšo ženo po dolgem in napornem poskušanju zanositve le prišla do črtice na testu za nosečnost, a se je nepopisno veselje naslednji dan končalo. Bila je izven maternično noseča.

Imaš domače ljubljenčke?

Ribe. Ne lajajo, ne puščajo dlak, pa nikoli niso žejne . Šalo na stran. Ribe so po mojem mnenju primerne za blok, ker res ne povzročajo hrupa, pa še kak dan so lahko brez hrane, če se slučajno kje 'zataknem'.

Kdaj si se prvič 'srečal'/'spopadel' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

S kuhalnico sem se definitivno srečal v otroštvu, ko sem radovedno opazoval mamo pri kuharskih opravilih. Je pa bilo, tako bolj samostojno delo v kuhinji, ko smo/sem prišel do knjige 'Kolači vaš ponos', iz katere sem naprej, če me spomin ne vara, naredil marmorni kolač.

Kdo te je navdihnil za kuhanje: šovi ali mama, babica ...

Po moje je bila navdih za kuhanje mama, predvsem pa sem občutil veselje, ko so gostje oz. lačna usta po hranjenju pokazala zadovoljstvo s pripravljeno hrano. Kuham iz svojega veselja in za svoje veselje in tistega, ki pripravljeno hrano poje.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Definirajte mojstrovino … Če sam določam, potem so to torte iz mojega zadnjega obdobja. Začel sem z jagodno in potem metino, pa z bučnim oljem … Imam tri skupine preizkuševalcev: sestrina družina, bližnji prijatelji in sodelavci.