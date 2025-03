Erika Črnigoj

Prva sladica, ki sem jo pripravila sama, brez recepta, in je bila dovolj lepa, da so jo postregli VIP-skupini v Perli, je bila kombinacija jagode, bazilike in limete.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Oboje. Odvisno od razpoloženja, a večinoma se trudim držati reda, saj vem, da tako delo poteka boljše. Recepture pa pogosto prilagajam in jih delam 'na uč'.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Seveda, večkrat.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Raje pečem, ker to bolje znam. A ko se bom naučila še vrhunsko kuhati, verjamem, da bo razmerje 50-50, saj me oboje veseli in pomirja.

Slano ali sladko? Zakaj?

Raje jem slano, saj kot slaščičarka že tako vsak dan delam s sladkimi stvarmi. Poleg tega se sladkor hitro pozna pri teži.

Katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš, da bo sezula tudi naše sodnike?

Težko rečem, katera točno, verjamem pa, da bi jih navdušile moje sladice, kot jih pripravljam v službi.

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

Vsak dan. Če ne v službi, pa doma – 100-odstotno.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo? Česa res ne maraš?

Najljubši del je, ko je čas za pokušanje jedi. Najmanj pa uživam v čiščenju po koncu kuhanja.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

S sladicami, ki jih bom pripravila – upam, da bo prava priložnost.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Seveda. Vsak cilj je težak, a verjamem, da se splača.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Strah me ni nikogar. Vem, da tudi kritike prihajajo z dobrim namenom. Upam, da mi bo Karim naklonjen in mi bo dal kakšen nasvet za sladice – vse informacije so koristne.

Če bi lahko en teden kuhala z enim od sodnikov, koga bi izbrala?

Luka, ker se želim še bolj podučiti o slanih jedeh.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Kamere me ne motijo. Predvidevam, da bom stres dobro obvladala, razen če bo res kaj izjemno zahtevnega.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Jagoda.

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela? Opiši atmosfero, prostor, meni ...

Zaposleni bi bili samo vrhunski kuharji, ki so priznani in izkušeni. Krožniki in jedi bi bili moderni, porcije minimalne in bolj 'fancy'. Prostor bi bil sodoben, z dobro osvetlitvijo. Vsak kuhar bi imel možnost v meni vključiti svojo najljubšo jed, za katero ve, da jo pripravi vrhunsko.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?

Vložila bi jo v dodatno izobraževanje v gostinstvu – obisk tečajev v Sloveniji in šolanje v tujini. Tako bi pridobila več znanja in priznanje v svetu kulinarike.