Eva Kastelic

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji? Si kdaj poskušala z mešanjem poljubnih sestavin in ustvarjanjem lastne recepture po svojem občutku in kakšen je bil končni rezultat?

Če se še prav spomnim je bila moja prva kuharska ‘mojstrovina' spečena, ko sem bila stara približno 4 ali 5 let. Spekla sem ‘piškote’ v modelčku od telebajskov, ker nisem želela biti nič slabša od svoje mami. Mislim, da sva te piškote poskusili samo midve z mami in ne spomnim se, da bi bili prav dobrega okusa. Pravzaprav mislim, da so končali v smeteh.

Definitivno mama. Ona me je prva navdihnila, že ko sem bila majhna sem ji z veseljem pomagala v kuhinji, med tem ko je ustvarjala. Najraje sem sedela na kuhinjskem pultu in budno opazovala, kaj pripravlja. Kasneje sem tudi z veseljem pomagala babici pri peki piškotov. Poleg njiju sem zelo rada iskala različne recepte po spletu.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Večino jedi kuham ‘po občutku’ vendar so jedi, kot različne sladice, ki si jih ne upam speči brez meritev. Poleg tega, ko se mi mudi je večja verjetnost, da v kuhinji vlada popoln kaos.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, ki pa ni imela tako dobrega okusa?

V zadnjih nekaj letih sem veliko eksperimentirala z zdravo prehrano in sem za to poskusila speči veliko sladic brez sladkorja, ki pa se velikokrat niso posrečile. Poleg sladic brez sladkorja sem tudi veliko prekuhala z alternativnimi mokami kot so kokosova in mandljeva moka, tudi te jedi pogosto niso bile tako okusne kot bi si želela.

Slano ali sladko? Zakaj?

Če bi res morala izbrati samo eno bi izbrala slano, ker mislim, da imam z slanimi jedmi več izkušenj.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Iskreno, trenutno ne upam priseči, da bi katera koli od mojih jedi “sezula” vaše sodnike, ampak zelo rada skuham različne curryje in upam trditi, da imam pri teh nabranih dokaj izkušenj.

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

Povprečno par ur na dan.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Moje najmanj ljubo kuharsko opravilo je seveda čiščenje posode, predvsem nožev in določenih posod, ki ne spadajo v pomivalni stroj.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Z trudom, pogumom in težkim delom.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Prepričana sem, da bo izkušnja ogromen izziv in močno upam, da se lahko izkažem.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Najbolj me je strah Bineta, ker imam do njega veliko spoštovanja. O tem, s kom mislim, da bom razvila najboljši odnos trenutno težko sodim, kajti ne spremljam vseh sodnikov dovolj podrobno, da bi to lahko določila.

Če bi lahko en teden kuhal z enim od sodnikov, koga bi izbrala?

Izbrala bi Bineta.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Osebno se ne počutim neprijetno pred kamerami, sama se ukvarjam z fotografijo in videografijo, zato mislim, da mi te ne bodo povzročale težav. Zame bo večji stres definitivno samo kuhanje kajti občutek imam, da sem rahlo v zaostanku v primerjavi z ostalimi. S tem se nameravam soočiti z nadaljnjim učenjem in z veliko vaje.