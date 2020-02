Gašper Peklaj

Kdaj si se prvič 'srečal' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Okoli prvega razreda sem se naučil delati jajca na oko, leto kasneje so pa prišle na vrsto palačinke in pudingi ter podobne preprostejše, več ali manj instant jedi. Izkušnja je bila za sedemletnika neverjetna, ker je bil prvi korak proti 'samoupravi'.

Kdo te je navdihnil za kuhanje: šovi ali mama, babica ... Nekdo od družinskih članov?

Starši in stari starši.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Ne spomnim se ravno prve, vendar sem definitivno najprej usvojil paradižnikove omake, poskusni zajčki, ki pa takrat slučajno niso trpeli, so bili pa sigurno družinski člani.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji? Si kdaj poskušal z mešanjem poljubnih sestavin in ustvarjanjem lastne recepture po svojem občutku? Kakšen je bil končni rezultat?

No, da vam zaupam skrivnost, pa naj ostane med nami, prosim, nekoč sem se zmotil in sladkal polento, ki naj bi bila priloga golažu pa sem se odločil, da ni bila napaka in sem suvereno dodal še par sestavin in naredil sladico.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Poskušam se držati reda, vendar pa sem prepričan, da bo pod pritiskom nemogoče držati urejene površine ob vsem drugem.

Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, okus pa ni bil tako zelo dober?

Skoraj nikoli, oziroma se ne spomnim, da bi. Vedno je prioriteta okus, če to ne gre čez, za videz ne skrbim, oziroma mi dober videz hrane pomeni ravno figo, če je hrana neokusna.