Ime in priimek: Gregor Spudič Starost: 48 Kraj: Maribor Zaposlitev: Vodja picajolov

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Sem človek, ki je skozi življenje doživel res veliko – izgubil sem očeta, oba brata, teto, ki mi je bila kot druga mama, in nazadnje še mamo. Vsaka izguba me je zaznamovala, a me je hkrati naučila, da lahko moč črpaš tudi iz teme, ko si na tleh. Pomembno je, da se vedno znova pobereš in na koncu vidiš svetlobo. Zaradi velikih zdravstvenih težav sem moral popolnoma spremeniti svoje življenje – drugače danes verjetno ne bi bil več tukaj. Iz 163 kilogramov sem v treh letih prišel na 91 in s tem našel novo energijo, zdravje in notranji mir. Ko sem bil na tleh, mi je prav kuhanje pomenilo veliko več kot pripravo hrane – je moja terapija, umetnost in način izražanja čustev. V kuhinji iščem ravnotežje med preprostostjo in eleganco ter med tradicijo in sodobnostjo. Sem tudi aktiven član nastanitvene enote in bolničar pri Rdečem križu Maribor, kjer pomagam ljudem ob naravnih in drugih nesrečah, ter nekdanji nogometni trener mladih, kjer sem se naučil pomena discipline, spoštovanja in timskega duha. MasterChef zame ni le tekmovanje, ampak priložnost, da pokažem, da se je mogoče vedno znova dvigniti – tudi takrat, ko misliš, da ni več izhoda. Če kuhaš s srcem, pogumom in iskreno ljubeznijo do hrane, življenje vedno najde pot.

Kdaj si se prvič srečal s kuhalnico?

Moj prvi pravi stik s kuhalnico sega v otroštvo, ko sem ob mami stal na pručki, da sem lahko videl v lonec. Opazoval sem, kako je iz nekaj preprostih sestavin nastala jed, ki je dišala po domu in toplini. Takrat nisem razumel, da mi v resnici ni predajala samo receptov, ampak ljubezen do ustvarjanja in skrb za druge. Kasneje, ko sem izgubil vse najbližje, sem se k tisti kuhalnici znova vrnil – tokrat sam. A v tistem trenutku sem začutil, da nikoli nisem zares sam, ker sem z vsakim gibom obujal spomine nanje. Danes, ko primem kuhalnico, jo držim z enakim spoštovanjem kot nekoč mama. Zame to ni le kos lesa – je simbol topline, vztrajnosti in vezi, ki nikoli ne izgine.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Moja prva prava kuharska mojstrovina je bila domača pica. Testo sem pripravil brez recepta, po občutku – kot bi poslušal intuicijo, ne navodila. Bila je daleč od popolne, a dišala je po domu, po pogumu in po tistem prvem občutku, da nekaj ustvarjaš iz srca. Prvi jo je poskusil moj oče, ki je prišel mimo ravno, ko je prišel iz službe in ko je zadišalo iz pečice. Pogledal me je, se nasmehnil in rekel: "Gregor, tole ni pica – to je dokaz, da imaš roko in srce za kuhanje." Od tistega trenutka naprej sem vedel, da kuhanje ne bo več samo hobi. Bil je to trenutek, ko sem začutil, da lahko z jedjo deliš del sebe – in s tem komu polepšaš dan.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Moj največji eksperiment je bil, ko sem želel združiti dva svetova – toplino domače kuhinje in eleganco sodobne kulinarike. Nastala je jed "Kraljevska simfonija fig in piščanca" – kombinacija sočnega mesa, fig, medu, citrusov in svežih zelišč. Na prvi pogled drzna ideja, a rezultat je bil neverjeten – nežna sladkost fig se je prepletla s slanostjo in aromo začimb v popolno ravnovesje. To ni bil le eksperiment z okusi, temveč preizkus mene samega – potrpežljivosti, natančnosti in čuta za ravnotežje. Takrat sem spoznal, da kuhanje ni le priprava hrane, ampak iskanje harmonije med srcem, intuicijo in pogumom, da si upaš narediti nekaj drugače.

Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Seveda (smeh). Zgodi se vsakemu, ki kuha s strastjo. Nekoč sem pripravil krožnik, ki je bil videti kot iz kuharske revije – popolna postavitev, barve, teksture – a ko sem poskusil, sem ugotovil, da sem zamenjal sladkor s soljo. Takrat sem se nasmejal in si rekel: "Popolnost v videzu ne pomeni nič, če v njej ni duše." Od takrat vedno raje iščem ravnotežje med videzom in iskrenim okusom.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Moja najljubša specialiteta je moj "Sinfonia Imperiale – cesarski šmorn". Na prvi pogled preprosta jed, a v sebi nosi zgodbo domačnosti, otroštva in topline. V njej je spomin na tiste dni, ko je dišalo po kuhinji moje mame in ko je bil svet še preprost. Danes jo pripravljam z drugačno energijo – z dodatkom elegance, kontrastov in svoje interpretacije. Šmorn zame ni le sladica, ampak simbol poti – iz preprostih sestavin nastane nekaj veličastnega, če dodaš srce. In to je tisto, kar bi rad pokazal sodnikom – da preprostost, če jo pripraviš z dušo, lahko postane prava mojstrovina.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najraje pripravljam omake in marinade – tam lahko pokažem ustvarjalnost in natančnost, ki ju imam v sebi. Rad opazujem, kako se okusi prepletajo in počasi razvijajo v nekaj posebnega, kot glasba, kjer mora vsak ton zadeti pravo noto. Najmanj pa uživam pri pomivanju posode in lupljenju večjih količin čebule. Pri posodi mi ni težko zavihati rokavov, a priznam, da je to del, ki ga vsak kuhar najraje prepusti drugim. Čebula pa me vedno spomni, da tudi solze v kuhinji niso vedno od čustev – včasih jih povzroči le preveč dobrega namena.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

S pristnostjo in zgodbo. Ne želim kuhati za všečnost, ampak za občutek – da vsak krožnik govori o meni. Moja hrana ima dušo, ker izhaja iz resničnih izkušenj – iz padcev, poguma in ponovnih začetkov. Sodnike želim navdušiti s kombinacijo preprostih sestavin, postavljenih z eleganco in spoštovanjem do vsakega okusa. Ko bodo okušali mojo jed, želim, da začutijo iskrenost, ne le tehniko.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Iskreno – ja, vem, da bo. A težko me ne prestraši več. Moje življenje je bilo večkrat težje od vsakega izziva v kuhinji. Zavedam se pritiska, tekmovalnosti in adrenalina, a vem, da imam v sebi mir in voljo, da ostanem zbran. Tisto, kar bo za druge stres, bo zame izziv, da pokažem, kako daleč sem prišel – ne le kot kuhar, ampak kot človek.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Če sem iskren, me pri vseh treh navdihuje spoštovanje, a verjetno bi me nekoliko bolj stiskalo sodelovanje z Lukom Jezerškom, ker je zelo dosleden do tehnike, do detajlov in zelo zahteven na področju sestavin in predstavitve. Njegov pristop, kjer ni prostora za kompromis, me izziva in me bo potisnil, da dam vse od sebe. Verjamem pa, da bom najlažje razvil najboljši odnos s Karimom Merdjadijem. Zakaj? Ker je odprt za nove okuse, eksperimentiranje in spoštljiv do kulinaričnih izzivov, takšnih, kot sem jaz. Z njim se vidim, da bova lahko skupaj gradila ideje, izmenjevala pristop in tudi on bo cenil mojo zgodbo, moj pogum in srce, ki ga v kuhanje vlagam.

Če bi bil hrana, katera hrana bi bil?

Bil bi kruh. Preprost, a iskren. Topel, dišeč in narejen z rokami, ki nosijo zgodbo. Kruh povezuje ljudi – ne glede na to, kdo si in od kod prihajaš. Je simbol preprostosti, spoštovanja in truda, ki ga vložiš, da nekaj zraste. V sebi ima toplino doma, moč zemlje in potrpežljivost človeka, ki ve, da dobre stvari potrebujejo čas. Tudi jaz sem tak – preprost, a trden. Včasih razpokan na površju, a znotraj poln življenja, topline in iskrenosti.

Če bi imel nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imel?

Moja restavracija bi bila topla, domača in elegantna – prostor, kjer se prepletata narava in pristnost. Zunaj bi dišalo po lesu in svežih zeliščih, notranjost pa bi bila polna svetlobe, toplih barv in nasmehov. Na meniju bi bile jedi, ki nosijo zgodbo – preproste, a z detajli, ki presenetijo. Jedi, ki jih razume vsak, a jih začutiš le, če jih je pripravil nekdo, ki verjame v to, kar dela. Ne bi želel luksuza, želel bi resničnost – hrano, ki te spomni, kaj pomeni biti človek.

Kaj bi naredil z nagrado, če bi zmagal v MasterChefu?