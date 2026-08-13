Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
MasterChef Slovenija tekmovalci

Gulnaz Uliabaeva

Ljubljana, 13. 08. 2026 08.00 pred 8 urami 4 min branja 0

Avtor:
E.K.
Gulnaz Uliabaeva

Gulnaz Uliabaeva je energična, ustvarjalna in komunikativna. Ne mara okvirjev, rada eksperimentira in kuha po občutku. S kuhalnico se je srečala že v zelo mladih letih, veliko časa pa je v kuhinji preživela s sestrico in mamo.

Ime in priimek: Gulnaz Uliabaeva

Starost: 46

Kraj: Petrovče

Izobrazba: Univerzitetna izobrazba

Zaposlitev: Gospodinja

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Ko sem bila majhna, sem večkrat sama strigla sebe in svojo sestrico. Enkrat sva se postrigli tako "ustvarjalno", da je mami skoraj omedlela – frufru sva si odrezali skoraj do korena! Ravno tisti dan je v vas prišel fotograf, zato nama je mami zavezala rute, da ne bi bilo tako hudo. Imamo fotografijo, kot da sediva v televiziji – dve res smešni deklici z rutama. Danes se še vedno smejimo in rečeva: "Iskani zločinki – Gulnaz in Dilya."

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Kot otrok sem sanjala, da bom zdravnica. Moja mama je bila medicinska sestra in želela sem biti kot ona – nositi bel plašč in pomagati ljudem. V šoli sem se zavestno pripravljala na to pot, a nisem opravila zadnjega izpita in se nisem vpisala na medicinsko fakulteto. Takrat se mi je zdelo, da je to največje razočaranje v mojem življenju. V meni je ostala praznina. Pozneje sem se vpisala v jezikovno šolo, vendar sem še dolgo, ko sem se peljala mimo medicinske univerze, obrnila glavo stran. Tako močno me je to takrat prizadelo.

Kdaj si se prvič 'srečala' s kuhalnico?

Mislim, da sem se s kuhalnico prvič srečala pri osmih ali devetih letih. Skupaj s sestrico sva bili vedno radovedni, kaj dela mama v kuhinji, in sva se ves čas vrteli okoli nje. Ko pa je ni bilo doma, sva sami poskušali kaj skuhati ali speči. Včasih je uspelo, včasih malo manj, ampak bilo je zabavno – in tako se je začela moja "kuharska zgodba".

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Moja prva "kuharska mojstrovina" je bila palačinka – čeprav je bila bolj podobna umešanemu jajcu kot palačinki. Skupaj s sestrico sva jo pripravili, ko mame ni bilo doma. Bila je prepečena, malo preveč slana, ampak nama se je zdela odlična. In seveda je bila mama prva, ki jo je morala poskusiti.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Moj največji eksperiment v kuhinji je bil, ko sem se odločila pripraviti staro jed iz svoje domovine – rdeči sir iz Baškirije. To je tradicionalna sladica, ki jo je nekoč pripravljala moja babica. Moja mama je to že opustila, ker zahteva veliko časa in potrpljenja. Mleko se najprej segreje in mu dodaš jogurt. Pri kuhanju nastanejo kosmiči, voda se odlije ali izpari. Nato se masa počasi kuha, dokler ne postane kremasto svetlo rjave barve. Maso potem sušimo na soncu ali v pečici. Ko se posuši, jo zmelješ v mlinčku, dodaš maslo in sladkor, oblikuješ kroglice ali klobasice – in po hlajenju nastane čudovit, nežno karamelni sir, popoln s skodelico čaja.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

V kuhinji sem precej urejena. Tudi ko pripravljam zahtevne jedi, kjer uporabim veliko posode, jo sproti pomivam – na mojem delovnem pultu ni nikoli kaosa. Ampak priznam – redko tehtam ali merim sestavine. Vse delam "na oko", po občutku.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Seveda se je to že zgodilo.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najraje imam, ko lahko iz že pripravljenega testa oblikujem različne dobrote – to mi daje ustvarjalni občutek. Ne spomnim se nobenega opravila v kuhinji, ki ga res ne bi marala, vse poteka nekako avtomatsko, če je treba.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Sodnike nameravam navdušiti s svojo karizmo, energijo in seveda s svojimi jedmi.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Verjetno bo kdaj težko, ampak mislim, da bom preživela.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Pregledala sem nekaj posnetkov z vsemi tremi sodniki in nihče od njih se mi ne zdi strašen – vsi delujejo zelo prijetno. Zato nimam nobenega strahu – zakaj bi se jih bala?

Če bi lahko en teden kuhala z enim od sodnikov, koga bi izbrala?

Izbrala bi Mojmirja Šiftarja, ker tudi sama rada eksperimentiram v kuhinji – rada dodam jedem nekaj svojega in poskusim kaj na nov način. Mislim, da bi z njim našla veliko skupnih idej in navdiha.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Kamer se pravzaprav ne bojim – že sama snemam in montiram videe. Mogoče se bo na začetku pojavil kanček treme, ampak mislim, da bo hitro izginila.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Če bi bila hrana, bi bila verjetno vakbeljaš – navzven preprost, a znotraj poln okusa in presenečenj.

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela?

Če bi imela svojo restavracijo, bi to bila restavracija z mojo narodno kuhinjo. Igrala bi baškirska glasba, prostor bi krasili tradicionalni baškirski ornamenti, mogoče bi celo postavila jurto – to je okrogla nomadska hiša iz lesa in blaga, značilna za stepe. Natakarji bi nosili sodobna oblačila, vendar z detajli narodnih noš. Vse skupaj bi ustvarjalo toplo, domače vzdušje, polno okusov in zgodb iz moje kulture.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?

Če bi zmagala v MasterChefu, bi nagrado uporabila za odprtje svojega sanjskega kotička – majhne restavracije z mojo narodno kuhinjo, kjer bi lahko z ljudmi delila okuse in toplino svoje kulture.

Gulnaz Uliabaeva masterchef slovenija tekmovalka oddaja

Ian Polak Rožac

Gregor Spudič

Okusno.je Maša Cimermančič
24ur.com Tamara Erlah
24ur.com Pia Pajnič
24ur.com Anja Oberstar
Okusno.je Slaščičarka Kristina Turk: 'Vsako stvar, ki jo delaš, delaj s strastjo'
24ur.com Erika Črnigoj
24ur.com Za Laro največji izziv ni bilo kuhanje, temveč ...
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mali princ odrašča: George odhaja v slavno šolo, tam je zanj že vse pripravljeno
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897