Ime in priimek: Gulnaz Uliabaeva Starost: 46 Kraj: Petrovče Izobrazba: Univerzitetna izobrazba Zaposlitev: Gospodinja

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Ko sem bila majhna, sem večkrat sama strigla sebe in svojo sestrico. Enkrat sva se postrigli tako "ustvarjalno", da je mami skoraj omedlela – frufru sva si odrezali skoraj do korena! Ravno tisti dan je v vas prišel fotograf, zato nama je mami zavezala rute, da ne bi bilo tako hudo. Imamo fotografijo, kot da sediva v televiziji – dve res smešni deklici z rutama. Danes se še vedno smejimo in rečeva: "Iskani zločinki – Gulnaz in Dilya."

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Kot otrok sem sanjala, da bom zdravnica. Moja mama je bila medicinska sestra in želela sem biti kot ona – nositi bel plašč in pomagati ljudem. V šoli sem se zavestno pripravljala na to pot, a nisem opravila zadnjega izpita in se nisem vpisala na medicinsko fakulteto. Takrat se mi je zdelo, da je to največje razočaranje v mojem življenju. V meni je ostala praznina. Pozneje sem se vpisala v jezikovno šolo, vendar sem še dolgo, ko sem se peljala mimo medicinske univerze, obrnila glavo stran. Tako močno me je to takrat prizadelo.

Kdaj si se prvič 'srečala' s kuhalnico?

Mislim, da sem se s kuhalnico prvič srečala pri osmih ali devetih letih. Skupaj s sestrico sva bili vedno radovedni, kaj dela mama v kuhinji, in sva se ves čas vrteli okoli nje. Ko pa je ni bilo doma, sva sami poskušali kaj skuhati ali speči. Včasih je uspelo, včasih malo manj, ampak bilo je zabavno – in tako se je začela moja "kuharska zgodba".

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Moja prva "kuharska mojstrovina" je bila palačinka – čeprav je bila bolj podobna umešanemu jajcu kot palačinki. Skupaj s sestrico sva jo pripravili, ko mame ni bilo doma. Bila je prepečena, malo preveč slana, ampak nama se je zdela odlična. In seveda je bila mama prva, ki jo je morala poskusiti.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Moj največji eksperiment v kuhinji je bil, ko sem se odločila pripraviti staro jed iz svoje domovine – rdeči sir iz Baškirije. To je tradicionalna sladica, ki jo je nekoč pripravljala moja babica. Moja mama je to že opustila, ker zahteva veliko časa in potrpljenja. Mleko se najprej segreje in mu dodaš jogurt. Pri kuhanju nastanejo kosmiči, voda se odlije ali izpari. Nato se masa počasi kuha, dokler ne postane kremasto svetlo rjave barve. Maso potem sušimo na soncu ali v pečici. Ko se posuši, jo zmelješ v mlinčku, dodaš maslo in sladkor, oblikuješ kroglice ali klobasice – in po hlajenju nastane čudovit, nežno karamelni sir, popoln s skodelico čaja. Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos? V kuhinji sem precej urejena. Tudi ko pripravljam zahtevne jedi, kjer uporabim veliko posode, jo sproti pomivam – na mojem delovnem pultu ni nikoli kaosa. Ampak priznam – redko tehtam ali merim sestavine. Vse delam "na oko", po občutku.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Seveda se je to že zgodilo.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najraje imam, ko lahko iz že pripravljenega testa oblikujem različne dobrote – to mi daje ustvarjalni občutek. Ne spomnim se nobenega opravila v kuhinji, ki ga res ne bi marala, vse poteka nekako avtomatsko, če je treba.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Sodnike nameravam navdušiti s svojo karizmo, energijo in seveda s svojimi jedmi.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Verjetno bo kdaj težko, ampak mislim, da bom preživela.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Pregledala sem nekaj posnetkov z vsemi tremi sodniki in nihče od njih se mi ne zdi strašen – vsi delujejo zelo prijetno. Zato nimam nobenega strahu – zakaj bi se jih bala?

Če bi lahko en teden kuhala z enim od sodnikov, koga bi izbrala?

Izbrala bi Mojmirja Šiftarja, ker tudi sama rada eksperimentiram v kuhinji – rada dodam jedem nekaj svojega in poskusim kaj na nov način. Mislim, da bi z njim našla veliko skupnih idej in navdiha.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Kamer se pravzaprav ne bojim – že sama snemam in montiram videe. Mogoče se bo na začetku pojavil kanček treme, ampak mislim, da bo hitro izginila.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Če bi bila hrana, bi bila verjetno vakbeljaš – navzven preprost, a znotraj poln okusa in presenečenj.

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela?

Če bi imela svojo restavracijo, bi to bila restavracija z mojo narodno kuhinjo. Igrala bi baškirska glasba, prostor bi krasili tradicionalni baškirski ornamenti, mogoče bi celo postavila jurto – to je okrogla nomadska hiša iz lesa in blaga, značilna za stepe. Natakarji bi nosili sodobna oblačila, vendar z detajli narodnih noš. Vse skupaj bi ustvarjalo toplo, domače vzdušje, polno okusov in zgodb iz moje kulture.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?